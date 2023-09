Muerte del albañil: aseguraron que el juzgado se demoró 9 horas en autorizar el traslado a la morgue

lunes, 4 de septiembre de 2023 08:00

Indignación y dolor. Eso es lo que sintió este domingo la familia de Antonio Martín Ontiveros, el albañil de 34 años que murió tras chocar con un equino cuando viajaba en su moto hacia San Agustín. El hombre era de Usno, Valle Fértil y estaba internado en el hospital Rawson. Tras la muerte, el cuerpo permaneció 9 horas en el nosocomio a la espera de que el Juzgado a cargo firmara la habilitación para que fuera trasladado a la morgue y de ahí dado a la familia para su sepultura.

"Fue un proceso que se demoró tanto. No se podía realizar ningún trámite porque el juzgado no tenía intervención", señaló el abogado de la familia de Ontiveros, Gustavo Martín en radio Estación Claridad quien luego pidió "reflexión a la justicia".

"Es un proceso muy difícil el de la familia. Son del departamento más alejado que tiene San Juan. Se trasladaron hasta acá para realizar los trámites y eran las 18.30 y no se podía continuar con los trámites porque el juzgado no había firmado la autorización", explicó el abogado quien dijo que "pasaron más de 9 horas y no estaba la autorización para que fuera enviado el cuerpo a la morgue".

El proceso normal indica que el juzgado debe dar intervención a la fiscalía de manera inmediata para que el cuerpo se traslade a la morgue de inmediato para su autopsia y así poder darlo a la familia cuanto antes para que ellos puedan brindar el último adiós y sepultura. Sin embargo, el primer paso se dio de manera que fue criticada por la familia a través de su abogado.

Fueron 9 horas y si bien en este tiempo de espera el abogado pedía que se agilizara, desde el juzgado decían que "todo estaba en manos de la jueza". "No se imagina el dolor de la familia y la gente que llegaba al hospital para expresar el pésame. Explicábamos que estábamos esperando la decisión del juzgado. Nosotros tuvimos contacto con el ministerio público y ellos sí estuvieron dispuestos a colaborar, agilizaron todo para que el cuerpo fueras trasladado por el servicio fúnebre a Valle Fértil cuanto antes. Así fue como a la 1 de la mañana se pudo concretar", explicó subrayando que la familia pasó un proceso de "indignación y dolor por tantas horas de espera afuera del hospital Rawson".

El abogado Gustavo Martín explicó que Martín Ontiveros era una "persona muy querida" por eso después del accidente ocurrido el 26 de agosto, la familia de él tuvo muchas expresiones de afecto de vecinos del Valle. "En esta localidad todas las personas se conocen. el propietario del equino se puso a disposición y estaba angustiado por lo ocurrido", explicó el abogado quien aclaró que la familia de Ontiveros no se constituirían como parte querellante del juicio contra éste. Sin embargo no descartan una acción civil por daños y perjuicios.