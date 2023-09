Graciela Mallea, la penitenciaria víctima de femicidio que fue homenajeada en el Penal de Chimbas

lunes, 25 de septiembre de 2023 18:34

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac se hizo presente en el Servicio Penitenciario Provincial para cumplir con un plan de trabajo que incluyó la inauguración del área de Guardia y Cuadra del Sector N° 3 "Sub Ayudante de Guardia, Graciela Ramona Mallea". "Su nombre responde a la memoria de todas las efectivas penitenciarias fallecidas en función activa", destacaron desde el Servicio Penitenciario Provincial. Y también, fue una forma de recordar a una víctima de femicidio y cuyo asesino cumple prisión perpetua en la cárcel sanjuanina.

A fines de febrero de 2016, un crimen conmocionó a los sanjuaninos en Trinidad. Una mujer fue brutalmente asesinada por su pareja con quien convivía hace siete años y tenían una bebé de un año y siete meses. Era Graciela Ramona Mallea de 37 años de edad, una agente penitenciaria en actividad.

Tras el hecho, el hombre, identificado como Elías Chávez, dejó a la mujer encerrada en el departamento en el que vivían mientras se desangraba y se fue a Valle Fértil. Allí dos días después confesó lo sucedido a un cura y luego se entregó ante la policía.

Los pedidos de justicia por Graciela se multiplicaron. Su hermana, Mayra contó el infierno que vivió Graciela con él y que recibía constantes amenazas si ella quería dejarlo.

"Eran mensajes horribles que él le mandaba. Mi hermana lo quería dejar y él le decía que si lo hacía le mataba la bebé y se mataba él. Ella venía por pocos días acá porque por su trabajo no tenía tiempo. Los días que venía él la llamaba constantemente y a veces ella quería apagar el teléfono para que no la molestara pero no podía", explicó en ese momento en Radio Sarmiento.

Mayra contaba que su hermana muchas veces llegaba con moretones o golpeadas y al momento de justificar su estado, decía que era porque "se caía en el trabajo o del colectivo". Al final la familia dudaba de estas versiones y luego consiguieron que se presentara en la Central de Policía para radicar una denuncia por violencia de género. Así fue como ella un día habría ido hasta este lugar pero no le habrían tomado la denuncia.

"Dijeron que ellos no podían tomar la denuncia porque le pertenecía a la comisaría de su zona, que es la de Trinidad, a la Tercera. Luego ella se arrepentía de ir hasta allí y no hacía la denuncia", explicó.

La hermana de Graciela contó que siempre la voz de su hermana era "triste y cansada" pero la última vez que hablaron por teléfono con ella, que fue el mismo día que habría sido el asesinato, su tono era distinto. "El martes 23 de febrero, a mí me sorprendió y a mis hermanos porque estaba re contenta porque iba a bautizar a su bebé el sábado", expresó.

"Para nosotros el mismo día que ella nos llamó, él la mató según lo que nos dijeron los vecinos. La policía nos dijo que fue el miércoles pero un vecino me dijo que estaban abajo con otros vecinos y empezaron a escuchar los gritos y discusiones. No era la primera vez sino que era algo cotidiano. Se escucharon golpes y llantos. Luego escucharon que se rompió algo de vidrio, y los vecinos con lágrimas en los ojos nos dijeron que fue terrible la situación. Las puertas estaban con llave y no sabían qué hacer y lo único que pudieron hacer fue llamar al 911", explicó Mayra.

En septiembre de 2016 llegó la condena para Chávez. En juicio abreviado, la Justicia determinó que le correspondía por el crimen de la agente penitenciaria Graciela Mallea cumplir con reclusión perpetua. La hija de ambos quedó a cargo de la mamá de la joven.