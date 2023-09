Fiesta de la Primavera: ¿hubo detenidos y siniestros durante los festejos en San Juan?

viernes, 22 de septiembre de 2023 07:56

Este jueves, miles de personas se movilizaron para festejar el Día de la Primavera en distintos puntos de San Juan. Los más convocantes fueron, como siempre, el Parque de Mayo y el Predio Costanera de Chimbas, además del Parque de Albardón y el predio de Caucete. Se calcula que para esos cuatro lugares se movilizaron alrededor de 40 mil personas pero ¿hubo detenidos?

Desde la Policía de San Juan, el director del D3 y de Bomberos de San Juan, Armando Ruarte, informó que para el operativo de control se desplazaron cientos de efectivos con el fin de garantizar la seguridad. El que tuvo más movimiento fue el predio Costanera, a donde fueron 250 efectivos abocados a la seguridad interna y externa.

"No tuvimos registro de detenidos por ebriedad o desmanes tanto en el ingreso como en el interior. No hubo novedad con respecto a eso. Se portaron más que bien. El público aceptó las medidas que se tomaron, no hubo colisión ni inconvenientes al ingreso y egreso. Los colectivos fueron ordenados para cuando ingresaban al predio", enumeró Ruarte en radio Sarmiento.

Si bien no cuenta con una cifra oficial de cantidad de gente que se movilizó al predio, se calcula que fue de 30 mil personas sólo a ese lugar. En Caucete hubo una concurrencia de 4 mil personas al predio y una igual cifra se alcanzó en el Parque de Mayo donde hubo 4 mil personas. "En ningún lugar hubo inconvenientes", aclaró subrayando que no han tenido conocimiento de fiestas particulares.