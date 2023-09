Solicitaron la ayuda de vecinos en la búsqueda del hombre desaparecido en Ullum

sábado, 2 de septiembre de 2023 07:40

Este sábado a partir de las 8 horas, inició una nueva jornada de búsqueda para dar con el paradero de Alfredo Carrizo, el hombre de 40 años que vive en Ullum y que desapareció hace una semana, el 26 de agosto, cuando bajaba del puesto "Agua de las Chilcas" hacia su casa, en la villa cabecera del departamento.

Para ello, desde la Jefatura de Protección Civil de Ullum se convocó a vecinos que puedan ayudar con el operativo de búsqueda.

"Con el fin de continuar con la búsqueda y de ampliar el perímetro de rastrillaje, este sábado a las 8:00 horas se dará comienzo nuevamente con la luz del día a la búsqueda de Jorge Carrizo. Se solicita a quienes asistan, encontrarse con Matías Ottenhsimer a fin de coordinar junto con personal policial a los voluntarios presentes", solicitaron.

Para ello, se recomendó contar con agua, gorra o sombrero, lentes de sol, ropa clara y celulares con carga suficiente.

Desorientado y con fiebre. Así habría estado el "Gauchito" Carrizo, el hombre que desapareció el fin de semana en "Agua de las Chilcas" en Ullum. El hombre salió con su padre a pastorear los animales pero se sintió mal y bajó. Si bien era un camino que venía haciendo hace 20 años, nunca llegó a destino y ahora hay un fuerte operativo para encontrarlo.

Su hermano, Alfredo Carrizo, explicó que "hasta el momento" no hay "ninguna novedad" y que no descartan que esté perdido pese al gran conocimiento que tenían de la zona. "El día anterior, el viernes, había estado con fiebre. Mi papá observaba que cuando se dormía no estaba bien. Mi papá le decía que bajara pero él no quería, decía que se iba a calmar", contó en Estación Claridad.

Luego explicó que el hombre tomaba buscapina y bayaspirina para bajar la fiebre y sentirse mejor y "decía que se iba a calmar". "Al principio no quería bajar porque el lunes bajaban los dos para ir a cobrar el martes. El sábado en la tarde, mi papá le decía 'bajate, ensilla el caballo y baja'. En la tarde-noche decidió bajar y mi papá le dijo 'hijo andá para que te hagan atender'. Dijo que iba a bajar caminando: 'no voy a ir en el caballo porque no hay pasto'", agregó Alfredo.

El sábado en la tarde noche decidió bajar y si bien en el lugar hay señal, tanto él como su papá no manejan teléfono celular. Por ende recién la familia supo que el "Gauchito" no había bajado cuando el padre volvió a casa. "Más de 20 años tenemos ahí. Él conoce y ha bajado un montón de veces, tanto a caballo como caminando. A partir de la fiebre que tenía podría haberse desorientado. Muchos sabemos, los que conocen de este tema es que una persona desorientada, en el caminar y caminar se puede perder", expresó.