Presunto abuso en el Colegio Luján: la querella pedirá la nulidad de una pericia técnica

lunes, 7 de agosto de 2023 08:02

"Hubo errores gravísimos". Con esas palabras, el abogado querellante, Agustín Idemi denunció que una de las pericias técnicas del caso de presunto abuso sexual en el colegio Luján estuvo mal realizada. Es por ello que presentarán un pedido de nulidad y ya tienen una audiencia para el próximo miércoles en la UFI ANIVI.

El pasado 12 de mayo, un caso conmocionó a los sanjuaninos. Una familia denunció que su hija, que tiene una discapacidad, había sido abusada sexualmente en el baño del colegio Lujan. Por el hecho quedó detenido un alumno del último año del colegio y es el único imputado.

Entre las distintas pericias realizadas para generar pruebas en la investigación, hay una que se realizó el martes pasado que es la que genera malestar en la querella. "Hemos pedido la nulidad porque el fiscal pidió una pericia psicológica. Esta pericia nos propuso perito de partes y nosotros propusimos una psicóloga que fue aceptada. Pero el 1 de agosto se debió realizar el comienzo de la pericia a la niña, a la víctima, y esto no sucedió así. No se permitió la participación de la perito de parte", comenzó explicando Idemi en radio Estación Claridad.

Luego detalló que llegado el momento los padres de la nena fueron con su hija para que le hicieran la pericia a ella pero la psicóloga de la UFI ANIVI, lic. Jofré, y la psicóloga de la Defensa, lic. Marcó, entrevistaron en realidad a los padres, algo que no estaba pautado. La única que no estuvo fue la psicóloga de la querella, que fue rechazada por la profesional de ANIVI porque no habría sido autorizada por la Fiscalía.

"La psicóloga de ANIVI y de la defensa (que estaría autorizado) empezaron a entrevistar a los padres de la víctima. Le empezaron a preguntar sobre el chico, sobre el imputado, si lo conocían, si le habían mostrado fotos a la niña, qué pensaban de él, qué sentían con respecto al imputado. Una cuestión fuera de lugar y que ha resultado muy agresivo para la familia que está atravesando una situación tan difícil como ésta", lamentó el abogado.

"Tener que someterse a esto. Ellos confiados en la justicia, pensando que las 2 psicólogas eran de la UFI ANIVI y fueron totalmente engañados. Comenzaron a contar todo lo que están pasando y lo que había sucedido, que ya lo habían contado al fiscal. Pero cuando preguntan se dan cuenta que es la psicóloga de la defensa", apuntó el abogado.

Es por eso que consideró que "se han cometido errores gravísimos que en este caso afectan a una familia que está atravesando una situación terrible. Que se tiene que someter a esto y que además dejaron a la niña sola afuera, que se preparó para enfrentar una situación tan apenante para revivir el hecho. La estuvieron preparando a la nena para enfrentar la entrevista y la dejaron afuera". "Estamos realmente muy enojados con esta situación, es vergonzoso con lo que pasó y se lo vamos a plantear al juez", aclaró.

Desde el 12 de mayo, los padres de la nena no volvieron a mandar más al establecimiento. Actualmente asiste a otro colegio. Por su parte, el imputado se encuentra detenido en su domicilio con la tobillera.

Por otro lado, se hizo un análisis de los restos encontrados en la prenda íntima de la víctima y aún falta una prueba que no se ha emitido que es la genética y que permitiría saber si es del presunto abusador. Ésta podría emitirse entre el lunes o martes de la semana que viene.