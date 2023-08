Johana murió tras dar a luz y su madre pide justicia: "no quiero que quede impune"

lunes, 7 de agosto de 2023 09:31

Noviembre del 2021 quedará marcado en la memoria de la familia Ramírez. Johana Ramírez tenía 20 años cuando murió días después de dar a luz. La autopsia confirmó que la chica murió “por un shock hipovolémico", producto de una hemorragia interna producida por una rotura hepática. Es por eso que la familia asegura que fue un caso de mala práxis y ahora pedirá que se abra la causa nuevamente para que se condene a los responsables.

Para ello, la familia recurrirá a abogados de fuera de la provincia para que intervengan y se investigue lo que ocurrió aquel 26 de octubre cuando la chica dio a luz. "En el certificado de defunción de la UFI decía que era por rotura de hígado y a parte habían encontrado gasas en su cuerpo. El certificado fue muy diferente al del hospital que dijo que fue paro cardíaco", comenzó explicando María Ortiz, mamá de Johana a Diario La Provincia SJ.

Aquel resultado de la autopsia fue lo que hizo que los familiares de la chica decidieron no bajar los brazos y luchar para que su caso tuviera justicia. Sin embargo el camino no fue fácil. Por motivos que la madre desconoce, el caso se cerró sin señalar a algún responsable.

"Hicimos la denuncia en Delitos Especiales con el fiscal Micheltorena. Al tiempo vine a averiguar porque no se comunicaba conmigo ni el abogado ni el fiscal y habían cerrado el caso. Nunca nos citaron para declarar ni nos avisaron que cerró. Nadie me dio explicaciones ni me dijo por qué se cerró", agregó la madre quien ahora nuevamente pedirá justicia "porque si no se detiene esto, seguirá ocurriendo".

Es por eso, que ahora la familia recurrirá a un nuevo abogado que es de otra provincia y que pedirá que se reabra la causa para que se investigue como corresponde y se de explicaciones de lo que ocurrió. "Es de afuera de la provincia porque acá hemos visto a muchos y nos dicen que no quieren arriesgarse, o ponen excusas o te sacan plata y no hacen nada. Tenemos que buscar todo de afuera y se pagará como se pueda para que haya justicia y se reabra el caso", explicó la madre.

El caso

Johana dio a luz el 26 de octubre del 2021 a una bebé de 4 kilos de forma natural. Pese a varias complicaciones fue dada de alta y murió el martes 2 de noviembre, tras descompensarse y quedar internada. Su marido, Armando Baquel, radicó la denuncia en la UFI Delitos Especiales para que investigara el caso.

"El embarazo era para una cesárea porque ella era menudita y su bebé pesaba más de 4 kilos. Le estaba costando muchísimo, no podía tenerlo por parto normal. Por eso su pareja le pidió a la doctora que le hiciera una cesárea y que él firmaba lo que fuera", recordó la madre quien destacó que por aquel entonces el esposo tuvo una mala respuesta de la doctora: "ella le contestó 'vos no sos nadie para decirme qué tengo que hacer. Hace 20 años que trabajo en esto. Si querés vení y operala vos'".

Según relató la madre de Johana, su hija le contó tras dar a luz que en la sala de preparto la hacían hacer sentadillas y se le subieron en la panza para que pudiera salir su bebé. "Fue a dar a luz a su primera hija y a los pocos días de tener a su hija se empezó a sentir mal. Su pareja la llevó al hospital y allí le dieron 4 paros cardíacos", lamentó la mujer.

"Son muchas evidencias que son obvias pero acá en el juzgado no sé que pasó porque no vieron todas las pruebas. Cerraron el caso y no dieron respuestas", finalizó la madre que destacó que hoy la bebé tiene 1 año y 9 meses y al mirarla le duele que no tenga a su mamá: "ella vive con su papá y siempre me pide la foto de su mamá, se duerme con esa foto en brazos. Es terrible y no quiero que siga esto. No nos la van a devolverla pero pedimos justicia".