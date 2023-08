Crimen en 9 de Julio: el imputado rompió el silencio ante el Tribunal

jueves, 3 de agosto de 2023 11:21

Este jueves, en el juicio por el homicidio de Alejandro Guerra, el hombre que murió apuñalado en octubre de 2020 en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio, habrá una audiencia clave ya que el imputado Axel Tobías Zárate Quiroga declarará sobre su versión de los hechos.

Así lo confirmó el abogado defensor César Jofré a Diario La Provincia SJ, quien informó que en la audiencia se desarrollarán los alegatos el joven iba a hablar. En este marco, aseguró que la acusación es por homicidio criminis causa, aunque él entiende que no es su defendido quien habría producido las heridas letales a Guerra. "Hay una sola versión que es la que va a dar mi cliente, ya que el otro imputado menor de edad nunca declaró", aseguró.

En ese sentido se expresó el joven que mantuvo su versión en la declaración indagatoria. Contó que había abierto un negocio de venta de bebidas y cigarrillos, en 2020, y recordó que el miércoles 14 de octubre de 2020 fue el cumpleaños de un joven.

Detalló qué pasó ese día: "estaba jugando con mi hermanita C. Zárate y mi mamá estaba limpiando y mi hermana haciendo de comer. Alexis fue a comprarme fiado birras y cigarrillos. A la hora u hora y media llega el Sr. Alexis (la víctima) y me paga lo que me pidió fiado con plata y pastillas (droga). Me compró más pack de birra; él las había llevado al cumpleaños en el Club Atlético Libertad Juvenil". Además, sostuvo que él no atentó contra la vida de Guerra.

En la jornada del miércoles, declaró ante el tribunal la Dra. María Eugenia Juárez, médica forense que intervino en la autopsia de Guerra y dio en detalle las características de las lesiones que tenía el cadáver de Guerra y que le causaron la muerte. En la sala estaba Zárate Quiroga, quien siguió con atención la audiencia junto a su abogado defensor.

El crimen habría ocurrido cuando Guerra asistió a un cumpleaños y allí tuvo un altercado con dos sujetos que lo atacaron para robarle el celular.