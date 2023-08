Presunto abuso sexual en el colegio Luján: liberaron al único imputado

lunes, 28 de agosto de 2023 12:13

Este lunes se desarrolló una nueva audiencia entorno a la causa que investiga el presunto abuso sexual de una nena en el Colegio Luján y que tiene como imputado a un alumno del último año del establecimiento. En la ocasión, el Ministerio Público Fiscal pidió que el imputado no continúe detenido y el juez de Garantías aceptó.

La medida se dio después de que se conociera, la semana pasada, que el ADN masculino encontrado en la prenda íntima de la nena no se corresponde con el de este joven. De esta forma, el chico de apellido Salinas, no continuará con la prisión domiciliaria y se le sacará la pulsera electrónica. Esto no significa que el imputado quede libre de la causa sino que seguirá siendo investigado hasta que se eleve a juicio.

Es por ello que el juez Maximiliano Barbera estableció que una vez al mes se presente en la Comisaría 13 para dar fe que continúa en San Juan. Además no podrá salir de la provincia ni del país sin autorización. El delito que recae sobre él es el de Abuso Sexual con Acceso Carnal en perjuicio de una menor con discapacidad.

Antes de la audiencia, el fiscal de ANIVI que comprende en la causa, Eduardo Gallastegui, aclaró que "se continúa investigando al imputado Salinas, continuando con las tareas investigativas con respecto a los hechos". "Existen todavía elementos que debemos agotar para tomar realmente una posición frente al lagajo", señaló en Estación Claridad.

"Existe una serie de testimoniales más y posiblemente una pericia que se lleve adelante. Eso será definido en los próximos días", agregó subrayando que "existe una línea sobre una niña que habría señalado un conocimiento de esta situación y una testimonial de uno de los profesores".

Finalmente aclaró que la menor de edad no se someterá a una pericia psicológica pese a que era la idea del MPF. "La querella presentó legajos y se opuso por estado anímico de la niña y la familia. Como consecuencia de ello, el juez de garantía consideró coherente lo dicho por la querella", finalizó subrayando que el fundamento es "un estado anímico de la niña y la familia. Siempre en el ámbito investigativo se hace un contexto de respeto absoluto a la niña, niño o adolescente y el resguardo a la familia".