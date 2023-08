Sanjuanina se salvó de milagro: se bajó y un árbol se desplomó sobre su auto

martes, 22 de agosto de 2023 14:20

La caída de un árbol pudo terminar en tragedia este lunes, en Capital. La artista plástica Mirta Romero alcanzó a bajar de su auto e ingresar a un edificio, cuando un estruendo la estremeció.

Cuando se asomó, su auto estaba destrozado porque un árbol de gran porte se desplomó. Ocurrió en inmediaciones de calle Laprida y Salta y generó conmoción en los vecinos. Afortunadamente, nadie resultó herido pese a que el hecho sucedió en pleno mediodía.

"¡Me quedo sin piernas, prácticamente! El auto es el medio para desplazarme", contó Romero, aún en shock nervioso, a Telesol Noticias. Destacó que había hecho reclamos para que erradicaran el ejemplar ya que, según destacó, no estaba en condiciones. "Ambiente no lo permitió porque hace más de 200 años lo plantó Carreras (sic). Nos dijeron que no se puede tocar", resaltó.

El tránsito quedó interrumpido para que cuadrillas quitaran el tronco y las múltiples ramas que quedaron esparcidas por todos lados.