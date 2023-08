Asesinaron a un sanjuanino que vivía en Buenos Aires y detuvieron a tres personas

miércoles, 16 de agosto de 2023 17:20

El pasado lunes alrededor de las 21, un sanjuanino que vivía en Buenos Aires fue asesinado cuando intentó ayudar a una vecina que estaba siendo víctima de un robo por tres delincuentes. El hecho ocurrió en un barrio del Conurbano bonaerense, donde la mujer fue abordada por los malvivientes que intentaron robarle su camioneta cuando llegaba a su casa y allí ocurrió el crimen.

Víctor Carlos Bustos, un sanjuanino de 48 años, quien hacía tiempo se había mudado a Ezeiza y luego a la localidad de Llavallol, era vecino de la mujer y al escuchar sus gritos de auxilio, salió para defenderla. Según las primeras investigaciones, Bustos forcejeó con uno de los malvivientes que terminó por apuntarle y darle un disparo en la cabeza. Posteriormente, los ladrones escaparon a pie sin poder llevarse el auto.

El sanjuanino fue trasladado al hospital Municipal de Lavallol, y de ahí lo derivaron a un centro asistencial de la zona. Lo intervinieron quirúrgicamente, pero cuatro horas más tarde falleció.

Según informó Zonales, a raíz de la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó una serie de allanamientos, que se concretaron en las últimas horas. A partir de los procedimientos, la Policía de la provincia de Buenos Aires logró la detención de tres personas, una mayor y dos menores.

Al ser dos los menores de edad, la causa ahora quedó radicada en la UFI 3 de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Jorge Venzano, quien tiene previsto indagar a los acusados durante este miércoles.

Los vecinos de Bustos, de quien se conoció que estaba casado, tenía hijos y trabajaba como operario, salieron a las calles a pedir justicia y aseguraron que la inseguridad en la zona es algo que sufren día a día. "No da para más. Ya todo no da para más. O bajan la edad de imputabilidad de los menores o hagan otra cosa, pero es una realidad que los chicos salen a robar instados por delincuentes mayores, que les dicen que pueden delinquir tranquilos total a la cárcel no van a ir", dijo uno de los vecinos.