Intento de femicidio en Caucete: por las secuelas, no podrán entrevistar todavía a la víctima

martes, 4 de julio de 2023 09:46

Con un imputado, avanza la investigación por el intento de femicidio de una joven mamá en Caucete y se conoció que la víctima no puede aún, por recomendación médica prestar declaración ante la justicia. Vale destacar que estuvo peleando por su vida tras recibir una golpiza que le causó una otorragia importante y tuvo que ser operada. La Justicia realizó pericias para conocer qué sucedió en los instantes posteriores al ataque, ya que hubo abandono de persona y demoras para que recibiera atención médica.

Para la fiscal de la UFI CAVIG, Daniela Pringles, señaló en radio Colón que se presta especial atención a los informes médicos. "Eso nos va a permitir saber si mantenemos la imputación original o si se modifica y cuáles serían las variantes". Su calificación actual es "homicidio agravado en grado de tentativa o intento de femicidio", que tiene una pena de 10 a 15 años de prisión efectiva.

En ello, resaltó que es importante contar con el testimonio de la víctima para "poder establecer si hubo dolo o intención del atacante. Es decir, qué quiso hacer o lograr; es decir si la agresión física fue con intención de ponerle fin a su vida o quiso generarle una lesión, con esa gravísima patada que le dio".

La víctima "tiene secuelas neurológicas que pueden ser transitorias o definitivas. Nos dan ese margen y por eso, nos recomiendan una nueva evaluación dentro de tres meses que es un tiempo prudente, frente a una cirugía en su cerebro. No nos anticiparon nada más. No podemos entrevistarla ni para que responda sí o no".

En cuanto a las responsabilidades, destacó que para la Fiscalía "es la hermana del imputado la primera que no presta auxilio a la víctima y podría afrontar una imputación penal. Dijo que se asustó, se fue y pidió que su madre viniera. Cuando su mamá llega, lo hace con un hermano y ellos, cargan a la víctima en un taxi y la llevan al hospital. Son ellos dos quienes declararon y corroboraron cada situación que Fiscalía ya había planteado y que llevan a justificar la imputación de Torres. Confirmaron datos y situaciones y el relato lo configuró Fiscalía, ya que hubo cambios e inconsistencias".

Agregó que la madre del imputado aportó que él practicaba king boxing y "no es un dato menor, ya que sabía golpear". En tanto, Torres nunca declaró en las dos audiencias realizadas y "la familia dijo que fue muy poco lo que habló".

El caso

Pringles declaró en radio Colón anteriormente que "en la investigación y para poder recabar datos de una situación que no nos cerraba, dividimos los equipos entre el domicilio de la madre del imputado y aquel en el que sucedió el hecho. Las entrevistas se cotejaban y cuando encontramos una primer fisura, actuamos. Hubo contrariedades que dejaron en evidencia que estaban cubriendo a alguien". Además, en Cámara Gesell, dos menores de edad fueron contundentes al afirmar que su tío había golpeado a la mujer.

En esta instancia, destacó en radio Colón que se les aclaró a los familiares del hombre que incurrir en falso testimonio es delito y que hubo abandono de persona. "Pudimos comprobar que, tras la agresión, el imputado se fue a la calle. Se fue con uno de los mellizos de un año y la hermana, cuando ve la otorragia de la mujer, reacciona. Es más, encontramos en la bolsa de basura que había mucho papel con sangre porque la limpiaron. Pero en todo momento, ante nosotros, negaron haberlo hecho. Pero en la casa, los otros espacios estaban sucios y desordenados. Sin embargo, la cocina no. En un momento, tras el ataque, la mujer se quedó sola, sin auxilio con su bebé de un año al lado. Nadie llamó a la ambulancia".