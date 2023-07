Tragedia en Pocito: Imputaron a un camionero por homicidio culposo y quedó en libertad

viernes, 28 de julio de 2023 19:25

En la tarde de hoy, se realizó la audiencia de control de acusación a un camionero por la tragedia vial ocurrida en Ruta 40 entre calles 9 y 10, en Pocito. Allí, Rodrigo Emanuel Pérez Oliva de 29 años viajaba en moto cuando fue embestido por vehículos y perdió la vida.

Tras la investigación, un camionero de apellido Machado se entregó en una comisaría y fue imputado por el delito de homicidio culposo. Según declaró el hombre, en ese momento viajaba a cargar pistachos y no habría advertido que sería él quien habría participado del siniestro vial.

El hombre contó que viajó por Ruta 40 hasta calle 5, donde se encuentra la finca donde debía hacer el cargamento, y fue entonces que notó un detalle en el acoplado del camión que le llamó la atención.

"Vi uno de los faroles roto en el lateral del acoplado y eso me llama la atención. Después llegó otra persona la finca y me comenta que hubo un accidente en esa zona, que estaba la ruta cortada y habían tenido que hacer un desvío. Después, leyendo los artículos del diario pensé que podría haber sido yo, por eso me presenté a la policía a que revisaran eso", declaró Machado en la audiencia.

Su palabra fue escuchada por el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera, quien dio inicio a la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de un año. En este escenario, Machado quedó en libertad.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que el motociclista habría tocado de atrás al camión, lo que hizo que cayera y se cruzara de carril, siendo embestido por otros dos autos.