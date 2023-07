Tragedia vial en Pocito: una a una, las dudas que buscan despejar por la muerte del motociclista

jueves, 27 de julio de 2023 09:32

La muerte de Rodrigo Emanuel Pérez Oliva en un violentísimo siniestro vial sobre Ruta 40, entre Calles 9 y 10 este miércoles, sigue manteniendo a la Policía y a la Justicia en pleno trabajo. Es que se transitan horas claves para "armar un rompecabezas" que busca establecer la mecánica del choque al motociclista y las responsabilidades de varios conductores. Es que al joven pocitano de 29 años que iba a trabajar, un vehículo lo embistió de atrás y lo hizo caer y al menos otro rodado lo embistió, después. El conductor que desencadenó la tragedia aún no fue identificado ya que se fue del lugar.

El fiscal Adrián Riveros destacó en radio Colón que este miércoles se realizaron pericias por parte de Criminalística y del Complejo Forense y se recabaron testimoniales. "Para este jueves, esperamos algunos resultados de los informes y las pericias y entendemos que alguna novedad podremos obtener".

En ello, expresó que los tres conductores que fueron arrestados ayer recuperaron la libertad pero siguen vinculados a la investigación. "También se peritaron sus vehículos (que siguen secuestrados) y eso permitió determinar que su participación no fue directa; por ello se decidió su libertad. No obstante, no descartamos que en la mañana de hoy haya nuevas detenciones como también secuestro de otros vehículos", detalló.

El fiscal puntualizó un factor que complejiza la investigación: "en el lugar no había cámaras de seguridad que tomaran el choque ni tampoco testigos presenciales del impacto. Las hipótesis son varias en función de eso y se van armando según los indicios que vayan apareciendo. Lo que se hizo fue un barrido de cámaras de seguridad de la zona, cotejando con datos aportados por llamadas y testimonios recabados. No se puede descartar ninguna hipótesis".

Señaló que ante la falta de una prueba directa que apunte a un responsable (el conductor que embiste de atrás y causa la caída de Pérez Oliva), se buscan distintos indicios para resolver qué pasó. En ello, es fundamental lo que se secuestró en la zona: "se trata de los elementos que se recabaron en el lugar como plásticos de vehículos. Estamos armando un rompecabezas, uniendo pieza a pieza".

Acerca de los momentos previos a la tragedia, Riveros detalló que Rodrigo Emanuel Pérez Oliva salió de su casa después de las 7 de la mañana. Tomó Calle 14 para dirigirse a Ruta 40 y por esa vía, iba hacia su trabajo en Santa Lucía (cardinal Norte). Su recorrido fue tomado por cámaras de seguridad y no circulaba a alta velocidad, en principio. Además, llevaba casco. Otro de las dudas que la justicia quiere despejar surgirá de la pericia forense que busca "el punto de impacto" que lo hizo caer. Sobre la autopsia, se conoció que Pérez Oliva tuvo una muerte por politraumatismos graves.

"Lo que tenemos, por ahora, es que estuvo sobre el carril de la Ruta 40, que va de los cardinales Norte- Sur. Esperamos que se determine si hubo un impacto en el carril que va de Sur a Norte. En función de ello, se definirá el grado de participación, qué vehículo y qué porte de vehículo está involucrado", explicó.