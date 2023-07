Caso Abigail: por qué es una jornada bisagra para la investigación de la muerte de la nena

miércoles, 26 de julio de 2023 14:58

Abigail Lucero tenía 9 años y tras días en los que se agudizó una descompensación y al menos 3 ingresos en la guardia del sanatorio Cimyn, murió a causa de una neumonía bilateral. La causa tomó estado judicial y tras las declaraciones de su padres y de profesionales médicos, además del secuestro de material documental y de las cámaras de seguridad del nosocomio, llegó una jornada bisagra.

La familia está convencida que la nena sufrió negligencia y abandono y acciona a través de su abogado César Jofré, atentos a los pasos del Ministerio Público Fiscal. Cristian Lucero, papá de Abigail, señaló a Diario La Provincia SJ que "lo que se hará es el examen de la autopsia que le practicaron a mi hija. Es una instancia final por lo que aguardamos los resultados ya que eso definirá cómo seguir".

Es que, hasta el momento, se avanzó en pericias, indicios y análisis de material y con esos elementos, se sabrá si habrá acusación contra el o los profesionales médicos que asistieron a Abigail que nunca fue diagnosticada con la enfermedad respiratoria que le causó la muerte.

En el análisis de la autopsia son parte el fiscal Francisco Pizarro, el abogado César Jofré, la médica forense Vázquez y el Dr. Yesurón que representará a la parte médica legista de la Policía de San Juan. "Además, vamos a tener acceso al expediente; algo que no era posible hasta este momento. Lo mismo con el registro de las cámaras de seguridad y todo el material peritado de la causa", agregó Lucero.

Su mamá Mara Gatica, conmovida por esta instancia, resaltó a Diario La Provincia SJ que "es un día muy importante para la causa y sólo pedimos que se haga justicia por mi niña". Por su parte, Cristian agradeció el apoyo a los sanjuaninos en este proceso y "les pedimos que nos ayuden para que nos escuchen. No queremos que ningún otro sanjuanino pierda la vida por culpa de médicos sin vocación".

La versión de la familia

Mara Gatica, mamá de Abigail, apuntó a los profesionales médicos por presunta mala praxis hacia la pequeña. Ella dio su testimonio a Diario La Provincia SJ acerca de los seis días en los que Abigail fue desmejorando hasta ser ingresada en grave estado en el sanatorio dependiente del Colegio Médico de San Juan.

Si bien la madre recuerda cada minuto de su hija viva, hay uno que es el más fuerte y duro que permanece en su memoria. Fue el momento que iba siendo trasladada en la camilla a la Terapia. "Subimos con su papá y a los dos segundos pasan con mi hija. Cuando ella pasó en la camilla por el lado nuestro sonrió y me puso el pulgar para arriba. Ahí no la ví más. Pasaron 15 minutos, salió el doctor llorando y me dijo que le había dado un paro respiratorio", recordó la mamá subrayando que el profesional le dijo "no sé que tuvo, solo le dio un paro respiratorio".

"Después este doctor va a buscar al papá de mi hija y le dijo que era una bacteria de algo que comió que le iban a hacer una autopsia. Duró 10 horas la autopsia. Me dijeron que murió de neumonía... me dijo el médico que muchas veces uno relaciona el salpullido con el estómago pero a los niños la neumonía se representa de esta forma. A mi hija nunca le revisaron antes los pulmones, ella nunca hizo fiebre, nunca tuvo mocos, nunca tuvo tos, vómito, sólo tenía las ronchas. Tenía dolor de cuerpo que me decían que era normal", dijo la mamá.