Salió a comprar en pleno mediodía y arrasaron con su casa en Sarmiento: le robaron hasta un jamón

martes, 25 de julio de 2023 14:19

Ángel "El Gringo" Díaz ya no se sorprende con nada pero la indignación le gana la partida. Es que sufrió un nuevo robo en su casa en La Colonia, el departamento Sarmiento, a plena luz del día, y siente que los delincuentes están atentos a sus movimientos. Dolido, contó que los amigos de lo ajeno causaron destrozos para ingresar a su vivienda de la que se llevaron costosas máquinas y no dejaron espacio por revisar.

El robo reciente es el segundo en un mes en su casa. Esta vez, los delincuentes esperaron a que se fuera a hacer compras, 15 minutos antes del mediodía. "Vine a las 12:30 hs. y me habían reventado las puertas y los candados del galpón. Había puesto puertas de rejas pero no sirvieron de nada; las rompieron. Usaron barretas y me rompieron todas las puertas de madera y los marcos. Me dejaron un desastre fenomenal. Me hicieron un daño tremendo", contó el productor agrícola en radio Guía.

Detalló que le llevaron una motosierra sin estrenar: "recién la había comprado; estaba nuevita. Seguramente me escucharon que la estaba probando y la vinieron a buscar. La tengo que pagar, todavía y ya me la robaron. La saqué con la tarjeta de mi sobrino". También robaron un taladro eléctrico, un juego de tubos, una caja con herramientas para reparar tractores: "no ha quedado nada", dijo con pesar.

Incluso, los delincuentes se llevaron un jamón que tenía: "actuaron con malicia y saña. Han dejado un desastre. ¿Con qué plata arreglo todas las puertas? ¿De dónde saco? Hemos tenido un año que no cosechamos nada. Ya no puedo salir ni a comprar; me está "bichando" todo. Se ha puesto todo muy difícil; nos están empujando a abandonar las fincas".

"La comunidad tiene que hacer algo con esta gente. Así no nos van a dejar vivir y la policía siempre está investigando y no encuentra nada. No "pillan" a nadie. Aunque destacó que la Policía Rural es la que se está moviendo más", señaló . Y dijo que tiene sospechosos: cree que son vecinos de un barrio cercano.