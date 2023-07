Caso Abigail: tras el allanamiento en el sanatorio, cómo sigue la investigación tras la muerte de la nena sanjuanina

miércoles, 19 de julio de 2023 12:09

La muerte de Abigail Lucero, la nena de 9 años, tras sucesivas atenciones en la guardia del sanatorio Cimyn ya es materia de investigación judicial y este martes, declararon sus padres y se allanó el sanatorio, dependiente del Colegio Médico de San Juan, en busca de material de prueba del caso. El abogado de la familia de la menor se mostró conforme con los pasos que dio el Ministerio Público Fiscal y anticipó los próximos pasos esperados.

César Jofré manifestó en radio AM1020 que "la mamá insiste en que a la nena no le hicieron la revisión correspondiente a un caso de enfermedad respiratoria. Entramos en una época en la que ese tipo de cuadros es frecuente y señaló que en ningún momento le revisaron los pulmoncitos ni le pusieron el oxímetro ni midieron la frecuencia cardíaca. La nena iba manifestando, de alguna manera, problemas respiratorios. Muy por encima, le tocaban la pancita. La mamá confió en el profesional que la atendió. La nena no mejoró; iba desmejorando y finalmente, fallece".

Expresó que la justicia investiga si se actuó de manera adecuada, desde lo profesional. "Si analiza si e hicieron los controles correctamente ya que no se detectó que la nena tenía una neumonía bilateral que terminó con su vida", dijo.

Jofré señaló que el relato de la madre de Abigail "es coherente, orientado en tiempo y espacio y muy detallado de lo que vivió". En ese sentido, lo que la Justicia buscará cotejar con los registros de las cámaras de seguridad es su testimonio de las últimas horas de vida de la nena. "Ella entró caminando al sanatorio; no desvanecida ni en brazos. Entró por sus propios medios y el remisero que la llevó a ella y a su mamá será testigo de cómo estaba en el viaje y al momento en que las deja en Cimyn. Según su mamá, Abigail estuvo 40 minutos en el sanatorio y por eso se pidieron los registros de cámaras. La nena manifestaba que le faltaba el aire y con una demora de 30 minutos, recibe asistencia de oxígeno. Desgraciadamente, después muere".

El abogado destacó que el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro se puso a disposición de la familia. "Ambos papás ya declararon y se secuestró documentación y registros fílmicos en el sanatorio. Este miércoles, el Dr. Yesurón, que es el médico forense va a dar su testimonio. Tras ello, conoceré más técnicamente el expediente. Sólo nos constituimos como querellantes y aún no accedemos a detalles", sentenció.

La versión de la familia

Mara Gatica, mamá de Abigail, apuntó a los profesionales médicos por presunta mala praxis hacia la pequeña. Ella dio su testimonio a Diario La Provincia SJ acerca de los seis días en los que Abigail fue desmejorando hasta ser ingresada en grave estado en el sanatorio dependiente del Colegio Médico de San Juan.

Si bien la madre recuerda cada minuto de su hija viva, hay uno que es el más fuerte y duro que permanece en su memoria. Fue el momento que iba siendo trasladada en la camilla a la Terapia. "Subimos con su papá y a los dos segundos pasan con mi hija. Cuando ella pasó en la camilla por el lado nuestro sonrió y me puso el pulgar para arriba. Ahí no la ví más. Pasaron 15 minutos, salió el doctor llorando y me dijo que le había dado un paro respiratorio", recordó la mamá subrayando que el profesional le dijo "no sé que tuvo, solo le dio un paro respiratorio".

"Después este doctor va a buscar al papá de mi hija y le dijo que era una bacteria de algo que comió que le iban a hacer una autopsia. Duró 10 horas la autopsia. Me dijeron que murió de neumonía... me dijo el médico que muchas veces uno relaciona el salpullido con el estómago pero a los niños la neumonía se representa de esta forma. A mi hija nunca le revisaron antes los pulmones, ella nunca hizo fiebre, nunca tuvo mocos, nunca tuvo tos, vómito, sólo tenía las ronchas. Tenía dolor de cuerpo que me decían que era normal", dijo la mamá.

El allanamiento

Este martes, la Justicia de San Juan realizó un allanamiento en el sanatorio Cimyn de San Juan. Esto se realizó con el objetivo de poder avanzar en la causa por la muerte de Abigail Lucero, la nena de 9 años que fue atendida en la clínica en tres oportunidades y lamentablemente, en la última falleció.

Esto se realizó con presencia del Fiscal Dr. Francisco Pizarro, ayudante fiscal Dr. Fabricio Poblete, personal de Apoyo Tecnológico de Policía de San Juan, y de División Delitos Especiales.

En el allanamiento secuestraron el libro de guardia de enfermería, un DVR con material fílmico del sistema de videos, un disco de almacenamiento conteniendo información de registros de asistencia de pacientes e historia clínica de la víctima. Todo fue introducido a los sobres respectivos con la correspondiente cadena de custodia.