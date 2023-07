Muerte de Abigail: los padres de la nena sanjuanina declararán ante la justicia y progresa la investigación

martes, 18 de julio de 2023 08:36

Este martes, habrá avances en la causa por la muerte de Abigail Lucero, la nena de 9 años que fue atendida por varios síntomas en el sanatorio Cimyn en tres oportunidades y lamentablemente, en la última falleció. Su familia apunta a que no hubo un diagnóstico certero y ello hizo que progresara un cuadro, con el doloroso desenlace.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, convocó este martes a los padres de la menor a brindar testimonio y ya aportaron pruebas de la atención médica. Con esos elementos más los datos de la autopsia, habría novedades sobre la causa, precisamente su carátula, en relación a planteos a realizarse al juez.

Esto ocurre tras la difusión del caso y el pedido de justicia por parte de su mamá, Mara Gatica, quien apuntó a los profesionales médicos por presunta mala praxis.

Ella dio su testimonio a Diario La Provincia SJ acerca de los seis días en los que Abigail fue desmejorando hasta ser ingresada en grave estado en el sanatorio dependiente del Colegio Médico de San Juan.

Si bien la madre recuerda cada minuto de su hija viva, hay uno que es el más fuerte y duro que permanece en su memoria. Fue el momento que iba siendo trasladada en la camilla a la Terapia. "Subimos con su papá y a los dos segundos pasan con mi hija. Cuando ella pasó en la camilla por el lado nuestro sonrió y me puso el pulgar para arriba. Ahí no la ví más. Pasaron 15 minutos, salió el doctor llorando y me dijo que le había dado un paro respiratorio", recordó la mamá a Diario La Provincia SJ subrayando que el profesional le dijo "no sé que tuvo, solo le dio un paro respiratorio".

"Después este doctor va a buscar al papá de mi hija y le dijo que era una bacteria de algo que comió que le iban a hacer una autopsia. Duró 10 horas la autopsia. Me dijeron que murió de neumonía... me dijo el médico que muchas veces uno relaciona el salpullido con el estómago pero a los niños la neumonía se representa de esta forma. A mi hija nunca le revisaron antes los pulmones, ella nunca hizo fiebre, nunca tuvo mocos, nunca tuvo tos, vómito, sólo tenía las ronchas. Tenía dolor de cuerpo que me decían que era normal", dijo la mamá.