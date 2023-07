En San Juan: el viernes se conocerá la sentencia del juicio por Lesa humanidad

sábado, 1 de julio de 2023 18:59

El Tribunal Oral Federal de San Juan dará a conocer el próximo viernes la sentencia del juicio de la megacausa III de esa provincia, en el cual se analiza la responsabilidad de 26 exintegrantes de las fuerzas de seguridad y del exfiscal federal Juan Carlos Yanello por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción durante la última dictadura cívico militar.



Desde las 9, los jueces Alberto Daniel Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi emitirán su veredicto, en este proceso que comenzó el 26 de junio de 2019 y se vio demorado por la pandemia del Covid 19.



La causa se inició por hechos contra unas 150 víctimas de las cuales 22 están en condición de desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en un evento conocido como fusilamientos.



Este tercer megajuicio de lesa humanidad se inició 38 imputados y en la actualidad se encuentra con 26 acusados.



El debate concentró tres grandes causas, las que se denominan "instructores" (contempla a mayoría de exmilitares y algunos expolicías que efectuaron los sumarios a los detenidos bajo tortura), "policías" (contiene a exmiembros de la fuerza de seguridad que en la década del "70 formaron parte, en su mayoría, del área de Inteligencia, el D-2) y "Farías" (aglutina los casos de militantes que fueron acribillados a balazos en enfrentamientos fabricados)



Entre los acusados sobresalió el exfiscal federal Yannello acusado de ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia en la Justicia Federal.



Por otra parte, el lunes y el viernes desde las 9 en la ciudad de Rosario, continuarán los alegatos en el juicio de la denominada causa "Guerrieri IV", en el que se juzga a 16 exmilitares y expolicías del Destacamento de Inteligencia 121 y de la Delegación rosarina de la Policía Federal por aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita, entre otros, en perjuicio de 62 víctimas.



También el lunes desde las 14 en la Ciudad de Buenos Aires, continuarán las testimoniales en el juicio al represor Adolfo Donda Tigel por el robo y el ocultamiento de identidad de su propia sobrina, la extitular del INADI, Victoria Donda Pérez, nacida y sustraída durante el cautiverio en aquél centro clandestino de detención de su padre, José Laureano Donda, y de su madre, María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.



El martes, a las 8.30 en La Plata, se realizará la audiencia 110 del juicio "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús y en el que son juzgados 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de 419 víctimas alojadas esos tres centros.



El miércoles, desde las 9 en La Plata, continuará, con el alegato de la Fiscalía, el juicio por el crimen de Horacio "Chupete" Benavides, asesinado en la vía pública de la capital provincial el 30 de septiembre de 1976, y en que son juzgados cuatro ex policías bonaerenses.



Además, desde la 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, comenzarán las testimoniales en el juicio "Esma VII-Guarrochena", que juzga al exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena, por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.



El miércoles, desde las 9.30 en La Rioja, continuarán las testimoniales en el juicio conocido como "Britos", que acumula tres expedientes, entre los que se encuentra el atentado y asesinato del laico y actual beato mártir Wenceslao Pedernera.



También el miércoles, desde las 10 en la Ciudad de Buenos Aires, continuarán los alegatos en el juicio "ABO V", que juzga a seis imputados por delitos cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) en perjuicio de más de 500 víctimas.



El jueves, desde las 9 en La Plata, continuarán las testimoniales en el juicio que acumula las causas "1 y 60" y "Comisaría 8va", en el que son juzgados 16 ex militares y policías y dos civiles por los delitos contra 291 personas en esos dos centros clandestinos de detención.



También el jueves desde las 9, en la Ciudad de Buenos Aires, continuarán las testimoniales en el juicio "Cuatrerismo IV-Puente 12", en el que son juzgados cuatro ex miembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y dos ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos cometidos en perjuicio de 185 personas.



El viernes, desde las 10 en Mar del Plata, se desarrollará la audiencia 36 del juicio por la causa "La Huerta", por delitos cometidos contra 156 personas en siete centros clandestinos de detención ubicados en Azul, Olavarría y Tandil, los penales 7 de Azul y 2 de Sierra Chica, y que cuenta con 28 acusados, entre ellos dos civiles.



Además, en la Ciudad de Buenos Aires a las 10.30, continuarán los alegatos de la querella en el juicio "Sheraton IV", que en este cuarto tramo aborda los casos de 27 víctimas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable.