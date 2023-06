"La justicia no existe": la decepción de la mamá de Braian Chavez tras la sentencia por el crimen

jueves, 8 de junio de 2023 12:55

Este jueves se conoció la sentencia por el crimen de Braian Chávez, el joven que fue asesinado en agosto de 2020 en el barrio Marquesado III, en Rivadavia. Entre sus familiares hubo conmoción por lo resuelto por el tribunal en la Sala II de la Cámara Penal y Correccional ya que dos imputados fueron condenados a 17 años de prisión por homicidio simple y una mujer fue absuelta.

Quebrada por el dolor, Lidia Chávez, mamá de Braian, habló con Diario La Provincia SJ en la puerta de Tribunales. "El fallo fue horrible. Pensé que iba a creer en la Justicia y no creo. Que nadie que pase por esto crea en la justicia porque no existe. Dejaron a una libre. A los demás les dieron una condena mínima porque cuando se porten bien, los van a dejar salir. ¿Y a mi hijo? ¿Quién me lo trae de vuelta? ¿Quién me lo trae?", dijo entre lágrimas.

Lidia sorteó los largos tiempos judiciales, siempre con la esperanza de llegar al juicio y lograr la máxima condena para los imputados. "Llevé el proceso como podía. Siempre pensando en una condena justa, que iba a existir justicia plena y buena. Le voy a decir a los padres que pasen por esto que no crean en la justicia porque son mentiras. Me da impotencia que no se hayan puesto en el lugar de una madre, de sus hermanos, de una familia... Estamos destruidos. Si ya nos habían matado a todos; hoy nos terminaron de rematar", agregó profundamente conmovida.

Lidia presenció la lectura del fallo junto a una hija y en la puerta de Tribunales, la esperaban sus otros hijos y sobrinos con la bandera que recuerda a Braian. "La fe que tenía fue en vano. No hubo fe", expresó.

Al recordar a su hijo fallecido resaltó: "era lo mejor, único. Era el amigo, el buen hermano, trabajador y luchador. Fue mi compañero cuando me quedé sola con sus hermanos. Trabajaba desde los 14 años y siempre me apoyó. Era alegre y divertido; tenía buenos amigos. No merecía morir así".

La sentencia

En la Sala II de la Cámara Penal y Correccional, este jueves se conoció la sentencia por el crimen de Braian Chávez. Pese al pedido de Fiscalía, dos acusados no recibieron perpetua y una tercera imputada, finalmente fue absuelta.

La sentencia fue avalada por los jueces Maximiliano Blejman, Silvina Rosso de Balanza y Juan Bautista Bueno. Consideraron que Diego Franco y Facundo Leiva fueron responsables por homicidio simple en coautoría y recibieron una pena de 17 años de prisión efectiva. En tanto, María del Carmen Tapia fue absuelta y será liberada.

El fallo generó llantos y conmoción en los familiares de Chávez que esperaban perpetua no sólo para los hombres sino para Tapia como coautora. Por ello, generó sorpresa primero el pedido en alegatos por parte de Fiscalía para la mujer y hoy, la decisión de los magistrados.