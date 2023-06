Muerte en Rawson: no se descarta ninguna hipótesis y hay dos detenidos

martes, 6 de junio de 2023 22:50

El crimen de un adolescente en Rawson movilizó a los vecinos de las villas Don Pablo e Hipódromo y a los investigadores que buscan determinar qué fue lo que sucedió. El fiscal, Adrián Riveros sostuvo que el hecho se produjo alrededor de las tres de la madrugada e inmediatamente asistieron al lugar con ayudantes de fiscales, personal Criminalística y de Homicidio.

El fiscal afirmó en Canal 8 que tomaron testimoniales y realizaron el rastrillaje en el lugar del hecho. "La construcción hasta este momento es que no descartamos ninguna de las hipótesis. Hemos investigado la posibilidad de que sea un suicidio como que se trate de un homicidio. El arma no apareció hasta el momento, nosotros le pedimos al Juez de Garantías la detención de una persona que podría estar vinculada con el arma de fuego de apellido Mercado", destacó Riveros. Y agregó que estiman que el detenido habría sido el que podría haber proveído al menor de edad el arma de fuego, este dato se obtuvo de testimoniales.

Además, agregó "investigamos la hipótesis de que se trataría de un homicidio por el cual está detenido un hombre de apellido Ochoa y esta presente la posibilidad de que sea un suicidio, en virtud de ello es que pidieron la detención de un hombre de apellido Mercado".

"Tomamos distintas declaraciones que hacen manifiesta la existencia de una discusión previa del menor con Ochoa, razón por la cual fue detenido y que también tuvo participación. Se tomaron distintas pericias, estamos esperando los resultados que van a determinar que Ochoa estuvo presente en el lugar", comentó. Y agregó que tomaron pericias en el complejo forense que va a determinar tanto la autopsia, cuál es la causal del fallecimiento como también va a determinar si en las manos de la víctima hay polvo, eso nos va arrojar algo más claro a los otros indicios que se recolectaron".

Respecto a los testimoniales, constataron que menor vivía con sus hermanos y otros familiares, vivía justo frente a dónde sucedió el hecho. Riveros comentó que habían versiones de que el menor había estado tomando mates, luego sale a la puerta y es cuando se escucha el disparo, pero en horas de la tarde se conoció otra versión del hecho. "En horas de la tarde hemos recolectado otras testimoniales que dan otra versión del hecho, razón por la cual estamos investigando todas las líneas, no descartamos las versiones", detalló.

El profesional destacó que los familiares señalan que no pudieron observar nada. "Tenemos las dos versiones en una de ellas que fue disparado y en otras señales que se habría disparado", destacó.

El fiscal indicó que en la zona de los hechos habían dos cámaras de seguridad privada, pero no captaron lo sucedido. "Revisamos la cámaras del CISEM, pero no dan cuenta de movimientos certeros sobre la supuesta versión de que pasó una moto, no pudimos detectar de que sea certera esta versión, que se brindó al principio de la investigación", subrayó.

Por último, Riveros resaltó que "de las dos hipótesis nadie dijo haber visto una persona, salvo una moto que se iba del lugar. Por otro lado, hay otra versión que dice que no había otra persona. Seguiremos trabajando hasta que el hecho se esclarezca".