Atropelló y mató a un hombre en Pocito y fue condenado a prisión efectiva

miércoles, 28 de junio de 2023 20:45

Esta tarde, después de seis meses de investigación, Kevin Elías Vega, de 19 años, fue condenado a prisión efectiva después de atropellar y matar a Rodolfo Oscar Sosa, un ciclista que circulaba por calle Mendoza en Pocito y que fue embestido cuando Vega viajaba en auto.

La pena que el joven enfrentó fue la de homicidio culposo doblemente agravado por haberse dado a la fuga y por conducir bajo los efectos de estupefacientes ya que, después del impacto, Vega huyó del lugar y le quitó las patentes al auto. Además, en el resultado del examen toxicológico se conoció que había consumido cocaína y bebidas alcohólicas.

Por todo ello, fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva más la inhabilitación para conducir por un lapso de 5 años. En el juicio, le pidió disculpas a la familia de Sosa.

"Es necesario pedirle disculpas a la familia porque fue algo que no quise hacer. Lo único que quiero es que me disculpen, a mi no me importa si voy preso o no, sólo quiero que me disculpen por algo que yo no quise hacer", dijo mirando a la familia de la víctima, entre lágrimas.

El hecho

Tras los primeros procedimientos de la Policía y la UFI Delitos Espciales en el lugar, se conoció que el auto era conducido por un joven de apellido Vega, de 19 años de edad, que viajaba un vehículo marca Fiat Uno color blanco, por calle Mendoza de sur a norte. Por el mismo sentido de circulación lo hacia Rodolfo Oscar Sosa a bordo de una bicicleta.

Previo a llegar a la intersección con calle 13, Vega impactó desde atrás a Sosa arrastrándolo unos metros para luego darse a la fuga.

Posteriormente, dejó el vehículo abandonado en un callejón en Ruta 40 y calle 15 y la pareja de él salió a buscar atención médica por una crisis nerviosa, lo que motivó el arribo de personal policial que ya estaba al tanto por llamados al 911, encontrado al autor del hecho y aprehendiéndolo.