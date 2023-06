Educación y la UFI ANIVI intervinieron en el caso de presuntos abusos en una ENI de Pocito

martes, 27 de junio de 2023 10:23

Presuntos casos de abuso sexual por parte de una docente de Nivel Inicial hacia alumnos de una sala de la ENI Nº 76, en Pocito generó una manifestación de padres frente al establecimiento. Debido a que la UFI ANIVI ya recibió 4 denuncias, personal judicial llegó a la escuela así como de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, del Ministerio de Educación.

En diálogo con radio Sarmiento, la psicopedagoga Natalia Palacios, del equipo zonal de Gabinetes, detalló que "el sábado se viralizó un mensaje en el grupo de WhatsApp de papás sobre una presunta situación de abuso de una docente a una alumna. La directora se entera de esta situación por mensajes que le llegaron de otras salitas y se activó el protocolo de la Resolución 6515 que indica el modo de actuación ante situaciones complejas. En este protocolo se tiene en cuenta que, primero se da aviso a las autoridades superiores del Ministerio y se toman medidas que resguarden tanto a los niños como a los docentes".

El lunes hubo una reunión de padres para detallarles cómo proceder con las denuncias ante la UFI ANIVI y cómo se actuará desde la escuela, en la que se suspendió a la docente investigada. "Fue momentáneamente separada de su cargo y hoy se presentó la nueva docente que lo va a acompañar de aquí en adelante. Desde el Ministerio, trabajamos el equipo de Gabinetes Técnicos y el de supervisores acompañando para contener a los chicos, padres y docentes ante esta dolorosa situación", explicó.

Palacios destacó que "no había quejas formales anteriores sobre la docente y desde el sábado se empezó a actuar. Ese día se le avisó a la docente que no asista hasta tanto esta situación se esclarezca. Es una situación delicada ya que cambió la dinámica del jardín. Necesitamos recuperar la tranquilidad para no entorpecer un proceso judicial. Desde nuestro lugar ya acompañamos desde dónde corresponde".

La docente denunciada no está asistiendo a las dos escuelas que trabaja, hasta que se esclarezca su situación.

El procedimiento

Palacios expresó que, tras el caso, dialogaron con docentes de materias especiales e incluso con una docente DAI que acompaña a un alumno de la salita cuestionada. No obstante, ninguno aportó versiones que se vincularan con situaciones irregulares.

"En esta escuela, no son muchas las salitas, están los directivos, los docentes y profesores de especialidades. Los baños se comparten por las salitas y las puertas están abiertas. No desconocemos que esto puede haber sucedido pero hay pocos puntos ciegos dentro de la institución. Nos ponemos a disposición, labrando las actas correspondientes y colaboraremos con la justicia", dijo.