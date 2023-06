Choque fatal en Sarmiento: el pedido de justicia movilizó una marcha por Samir

lunes, 19 de junio de 2023 17:58

En un día gris y en un doloroso silencio, familiares y amigos de Samir Salazar, el nene de 4 años que fue atropellado en Sarmiento y murió horas después, marchó por justicia. Por el caso, está imputado Darío Cortez, de 33 años, que es investigado por "homicidio culposo agravado por conducir un vehículo con motor bajo los efectos de estupefacientes", ya que el examen toxicológico determinó que había consumido marihuana y manejó bajo sus efectos.

Con carteles con "Todos por Samir", "No a la impunidad" y "Justicia por Samir" recorrieron las calles de Pedernal, partiendo desde la casa donde vivía el nene. La foto del pequeño fue protagonista y hubo muestras de solidaridad para la familia.

Lo que impulsan es que el imputado tenga una condena justa y el proceso judicial contemple los requerimientos de la familia. En todo el trayecto, Marisol, la mamá de Samir, se quebró por el difícil momento que atraviesan.

"Le quiero agradecer a la gente de nuestro querido pueblo, a los vecinos porque nos acompañaron con su voz", destacó hoy a Diario La Provincia SJ, Anabel Salinas, tía de Samir.

"Estamos mal, afectó mucho a la familia y lo más doloroso es que no se ha hecho justicia, esa persona quedó libre como si no hubiera hecho nada. Decidimos con mi hermana, ella como mamá, de hacer una marcha para pedir justicia porque esto no puede quedar así, él no mató a un animal", contó a este medio, este domingo.

Según contó la mujer, al momento de la tragedia, Samir estaba en una reunión familiar. "Él estaba jugando en un callejón que no es público (...) Esta persona, por más que llevó a mi sobrino (al hospital) y se entregó, eso no le quita culpa y que la justicia no se cumpla como se debe", sostuvo.

El nene era el menor de cuatro hermanos y tenía una familia numerosa que sintió el apoyo del pueblo de Pedernal, tras lo ocurrido.

En la audiencia por el caso realizada la semana pasada, por decisión de la jueza de Garantías, Gloria Veronica Chicón, el imputado quedó libre y se fijó en 6 meses el plazo de la investigación penal preparatoria.