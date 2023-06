Caso Sofía Herrera: pidieron a la joven sanjuanina que se realice el ADN voluntariamente

lunes, 19 de junio de 2023 16:28

Desde el año de desaparición de Sofía Herrera en el 2008, los esfuerzos de su familia estuvieron enfocados en lograr dar con dato certeros de su paradero. Una pista los trajo a San Juan: la esperanza se renovó luego de que dieron indicios de una joven con rasgos parecidos a la nena que lleva 15 años desaparecida, que fue adoptada en nuestra provincia. No obstante, el proceso cumpliría con los pasos legales y la Justicia determinó que no había irregularidades. Pero la familia de Sofía no claudicó y renovó su pedido, con una novedad inesperada.

María Elena Delgado, madre de la niña desaparecida, habló con La 97 Radio Fueguina e indicó: “Hace un año y tres meses esperamos los datos, que llegue la información del Juzgado de San Juan. El año pasado la chica era menor, por lo que no se podía pedir un ADN, aparte de que todos los papeles de adopción estarían en regla”.

“Por eso pedimos un ADN voluntario ya que de parte de la Justicia no se puede pedir un ADN compulsivo”, expresó. María agregó que no pudo tomar contacto con la joven para no entorpecer con la investigación y reiteró que está a la espera de su buena disposición.

Recordó cómo tomó contacto con la historia: “a través de Facebook una señora se comunicó conmigo a través de un mensaje y me dijo que hace años me quería hablar, pero no se animaba y la familia le decía que no se meta en problemas”.

“Hasta que se animó a hablar y me contó de la chiquita, vecina de ella, que se parecía a Sofi. Me contó que la chiquita llegó a vivir como a los 3 años ahí, pero los papeles dicen que vive desde los 6 meses con esa familia. Hablamos, me mandó fotos y el parecido era increíble”, recordó.

La visión legal y una pérdida

Francisco Ibarra, abogado de la familia de Sofía Herrera, expresó a InfoFueguina que "no hay fundamentos jurídicos para pedir la realización de un análisis de sangre compulsivo". Pero aclaró que "nada impide que el ADN se haga voluntariamente, ya que se trata de una persona de 18 años".

En este contexto, el pasado 7 de junio se conoció que el expediente clave que documenta la adopción de la joven se ha extraviado, aumentando aún más las dudas y la incertidumbre en este caso.

En una entrevista con delfuegonoticias.com.ar, María Elena Delgado compartió su preocupación por la pérdida del expediente y la falta de avance en la obtención de la prueba de ADN. Expresó que “es verdad que se perdió el expediente, así que estamos esperando a que lo encuentren o no sé. Y lo otro también, te estoy pidiendo la prueba desde hace un año”.

María Elena habló del contacto que mantuvo con el juez fueguino César Hernández. “Hace dos semanas estuve con él y me dijo que hablará con el juez de San Juan porque, “entre jueces nos entendemos para pedir el análisis”.