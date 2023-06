El alumno del colegio Luján se sentó ante el juez por presunto abuso sexual

viernes, 16 de junio de 2023 09:31

A 48 horas de su detención, este viernes se sentó ante el juez de Garantías el detenido por presunto abuso sexual en el colegio Luján. El chico de 18 años de edad, quien está siendo investigado como presunto autor del hecho que escandalizó a toda una comunidad educativa el mes pasado, tuvo a primera hora la audiencia de Formalización de la Detención.

El chico se sentó ante el juez Eugenio Barbera y el fiscal Eduardo Gallastegui de quien escuchó el delito que se le imputa. En la ocasión, y tras una intervención del defensor Reinaldo Bedini, se avanzó con la formalización del caso.

En la ocasión, se explicó cómo habrían ocurrido los hechos que lo tienen a él en la mira y a una chica de 14 años de edad, con retraso madurativo, como víctima. Vale destacar que en este contexto, el fiscal pidió a la prensa no mostrar el rostro del chico hasta tanto se haga la rueda de reconocimiento por la víctima. El objetivo es no entorpecer la investigación.

El rostro del acusado no puede mostrarse por ahora porque el Fiscal solicitará una rueda de reconocimiento.

Este viernes, el abogado Agustín Idemi, representante de la familia de la víctima, pidió 6 meses de prisión preventiva para el joven mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal pidió 90 días de prisión preventiva y 6 meses para concretar la Investigación Penal Preparatoria.

La detención

Tras comprobar que el presunto sospechoso tiene 18 años, este miércoles se libró la orden de detención y ANIVI retomó las rienda de la causa. El fiscal de la UFI ANIVI, Eduardo Gallastegui destacó el miércoles que el sospechoso fue detenido en la madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana, y "estaba en un domicilio cerca de su casa".

Señaló que el primer paso fue "solicitar que sea examinado por el médico legista y evaluará particularidades". El investigado no habría opuesto resistencia, señaló Gallastegui y marcó que no podía dar más detalles para no entorpecer el avance de la causa.

El caso generó reacciones de la comunidad del colegio confesional con sentadas, suspensión de clases y marchas. Hubo intervención del Ministerio de Educación en acciones de coescucha y también se expresaron los profesores al respecto, en un comunicado. La familia de la menor de edad había marcado su disconformidad del paso de la causa a la Justicia de Menores pero todo cambió al conocer que el presunto responsable ya es mayor de edad.