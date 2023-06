Presunto abuso en el colegio Luján: tras orden judicial, detuvieron al joven sospechoso

miércoles, 14 de junio de 2023 07:12

Esta madrugada hubo un importante avance en la investigación de un presunto caso de abuso sexual a una alumna en el colegio Nuestra Señora de Luján, en Capital. Tras comprobar que el presunto sospechoso tiene 18 años, se libró una orden de detención y ANIVI retomó las rienda de la causa. Este miércoles, se confirmó su detención.

El fiscal de la UFI ANIVI, Eduardo Gallastegui destacó en radio AM1020, a primera mañana, que "el sospechoso fue detenido esta madrugada y estaba en un domicilio cerca de su casa", expresó. Señaló que el primer paso fue "solicitar que sea examinado por el médico legista".

El investigado, de apellido Salinas, no habría opuesto resistencia, señaló Gallastegui, quien marcó que no podía dar más detalles para no entorpecer el avance de la causa.