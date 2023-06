"La justicia va funcionando": habló el papá de la víctima del presunto abuso en colegio Luján

miércoles, 14 de junio de 2023 09:10

Esta madrugada se detuvo al principal sospechoso de un presunto caso de abuso sexual a una alumna en el colegio Nuestra Señora de Luján, en Capital. Esto ocurrió luego que la causa regresara al ANIVI, tras comprobarse que el joven tiene 18 años por lo que la Justicia de Menores no tiene competencia. El papá de la víctima habló, visiblemente conmocionado por el hecho.

"Aún no me comunicaron nada. Vamos a ver qué pasa. Mi sensación es que se haga justicia. El daño que ha causado el presunto autor es irreparable. Ha destruido a una familia y seguimos adelante porque mi hija nos necesita, nada más", expresó al ser consultado por radio AM1020.

Y agregó, "gracias a Dios, la justicia va; está funcionando. Esto no se lo deseo a nadie pero es algo insoportable".

El fiscal de la UFI ANIVI, Eduardo Gallastegui destacó en ese mismo medio radial, a primera mañana, que "el sospechoso fue detenido esta madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana, y estaba en un domicilio cerca de su casa", expresó. Señaló que el primer paso fue "solicitar que sea examinado por el médico legista y evaluará particularidades".

El investigado no habría opuesto resistencia, señaló Gallastegui, quien marcó que no podía dar más detalles para no entorpecer el avance de la causa.