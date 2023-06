Causa Bustos Desde el Arzobispado aseguraron que la víctima no quería que la causa se hiciera pública para no sufrir "bullying" El presbítero David Gómez señaló que el escrito por parte de la víctima se recibió en el 2018 y se elevó a Roma. La madre del menor habría pedido en ese momento que no se hiciera público.