Causa Bustos: cinco claves sobre la investigación entorno al Arzobispado

Un hecho sacude por estos días a los files católicos entorno a una causa de abuso sexual en San Juan. El viernes pasado, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG encabezó un allanamiento en el Arzobispado y producto de esto se secuestró material muy importante que echará luz sobre la causa judicial que investiga la responsabilidad del padre Walter Bustos en un abuso sexual.

A 72 horas de aquel echo y entorno a esta causa, el fiscal Mario Panetta aseguró que aún toda la información obtenida no ha sido analizada pero que hay puntos que son claves en el avance de la investigación que fueron obtenidos. Estos son:

1. Se conocía la existencia de un escrito de puño y letra del denunciante que databan del 2018

El fiscal explicó que el allanamiento surgió a partir de que el denunciante informó en el proceso judicial que él había hecho un escrito de puño y letra en el 2018 y se lo había entregado a su confesor en la iglesia dando cuenta de lo que había vivido bajo la órbita de Walter Bustos. "Esto se llevó a citar al confesor que confirmó que ese documento existió y luego indicó que todo sacerdote debe denunciarlo o elevarlo a su superior a fin de que se inicie una investigación interna a efectos de dilucidar que este hecho ocurrió y eventualmente tomar decisiones internas dentro del fuero eclesiástico", explicó Panetta en Estación Claridad subrayando que con esa información se consideró "que debía existir una investigación eclesiastica sobre el hecho" y por eso se pidió el allanamiento.

2. Documental secuestrado con un importante volumen

El material secuestrado consta de un importante volumen, lo que impide que su lectura y análisis sea rápida. No sólo cuenta con el escrito dado por la persona que habría sido la víctima sino también con textos que lleva la firma de las autoridades eclasiásticas. "Todavía no hacemos un análisis exhaustivo... tiene su volumen y tamaño y creemos que nos va a dar los elementos de probanza para reafirmar o por lo menos darle veracidad a lo que vamos consiguiendo", aclaró Panetta.

3. La responsabilidad del Arzobispado "no ha sido lo principal dentro de la investigación"

El fiscal Panetta aclaró que hoy lo que se investiga es el delito de abuso sexual contra Walter Bustos. Por ende aún no hay otra rama que se esté investigando sino que se está buscando echar luz sobre lo que pasó con la presunta víctima. "Si del análisis surgiera otro hecho delictivo, lo vamos a investigar y llevar adelante. Estamos con la mirada puesta en el abuso y no vamos a dejar de lado ninguna otra situación que surja", aclaró.

4. El secreto de confesión

El primer paso que hizo el denunciante fue confesar a su cura de Valle Fértil lo que le había pasado, señalando a Bustos. A partir de esto, el confesante, expárroco Nelson Cuello, le pidió que hablara con su madre para dar los pasos correspondientes. "El confesor es uno solo, cuando él denuncia a su superior está bajo el secreto... el procedimiento realizado por el Arzobispado cuenta por su normativa, no es objeto de análisis y crítica", señaló Panetta.

Vale aclarar que en 2018, los delitos contra la integridad sexual debían ser denunciados por la propia víctima para impulsar la investigación judicial. Si esto no se hacía, que en realidad en su momento no se hizo, no se considera que hubo encubrimiento de la Iglesia.

5. El derecho penal está sobre el derecho canónico

Panetta aclaró que "si por su procedimiento cometieron un delito, se tomarán cartas en el asunto y se hará la denuncia pertinente" porque el derecho canónico, que rige a la Iglesia, no es superior al derecho penal que es el que rige en estos casos.

"En el análisis que estamos haciendo veremos si surge los elementos de un nuevo hecho, no es que lo vamos a descartar sino se hará concomitante con la investigación... primero debe surgir que se ha cometido un hecho delictivo y eso surgirá del estudio de la investigación", finalizó subrayando: "si violentó un principio penal, no importa si canónicamente estaba permitido".