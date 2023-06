Un diario del dolor y una cruzada contra picadas ilegales: la lucha por justicia de la familia de Francisco Márquez

domingo, 11 de junio de 2023 11:12

Francisco Márquez tenía sólo 22 años cuando perdió la vida en Ruta 60 a la altura del camping Pinar, en el departamento Rivadavia. Viajaba a bordo de su moto Yamaha 150 cc. y fue impactado de atrás por un auto conducido por un hombre de 24 años. Lo que la justicia investiga es si estaba corriendo una picada en ese momento y actualmente, la investigación avanza de cara al juicio. En este tiempo, su familia y sobre todo su hermana Ayelén Márquez visibilizan el pedido de justicia y aseguran que seguirán firmes en su pedido de cambio en las leyes y en especial, que se terminen las picadas en rutas y calles públicas.

Familiero y sonriente, Titi Márquez era muy cercano a sus seres queridos.

"Mi hermano era estudiante de Ingeniería, trabajador y empleador. Le dio trabajo a muchas familias y lo admiro porque con sólo 22 años tenía una empresa. Que haya sido víctima del exceso de velocidad, es injusto. Eso no debería haber pasado pero nadie está libre que le pase. Francisco fue un ángel en vida y dejará un cambio en las leyes por casos de excesos de velocidad e imprudencia al volante", destacó la joven a Diario La Provincia SJ.

“No se pueden estar haciendo picadas en lugares turísticos. Las picadas, en San Juan, se hacen todos los días y a cualquier hora. En el semáforo, ves a los autos acelerando, circulando a alta velocidad tras el verde. Se da en las avenidas, en las calles muy transitadas y a veces, cerca de las escuelas. Eso es una locura. Sabemos que los viernes, hay picadas en El Pinar y también en la zona del Embarcadero del Dique de Ullum", denunció.

Y agregó que "eso preocupa porque son lugares turísticos, donde van las familias a disfrutar los fines de semana. Hoy me toca a mí pasar por esto y quisiera tener más apoyo en lo que es seguridad vial para que esto no lo suceda a nadie más. El dolor que estamos sintiendo en casa, entre amigos y familiares es muy duro y triste. No me gustaría que otra familia pase esto. Tienen que respetarse las normas de tránsito; por algo están y que se instalen reductores de velocidad en zonas complejas. También, por supuesto, que haya una pena judicial justa para quienes no respetan nada y ocasionan tragedias. El día que murió mi hermano en la Ruta del Sol no hubo nada de esto".

Hermanos y compinches: Ayelén y Francisco se apoyaban en todo. Hoy, ella pide justicia.

Remarcó que la actividad puede cumplirse en un picódromo, bajo las normas legales y de tránsito vigentes. “Si hay personas a las que les gusta correr picadas, lo respeto. Pero que lo hagan en un circuito habilitado para eso, no en las calles y las rutas exponiendo a vidas de terceros".

Ayelén ha recibido cuestionamientos a este planteo en sus redes sociales: “muchos jóvenes reaccionaron mal y me decían que no hay un picódromo habilitado y que, de estarlo, tienen que pagar. Desconozco precios pero sí sostengo que la práctica tiene que limitarse a ese lugar y exigirse que así sea, por parte de las autoridades. Además, para preparar un auto para correr tienen que invertir en mecánicos y otros elementos con los que los preparan".

Un diario para Titi

Dos días después del fallecimiento de Francisco, "Titi" como lo llamaban, la joven decidió escribir posteos diarios en Instagram a modo de mensajes para él. “Pensaba: “a lo mejor él los lea”. Es la manera que tengo de llegar a él y a la gente; de poder hacer justicia social. Esto, la verdad que me ha servido para contactarme con gente que pasó por lo mismo o que perdió seres queridos en siniestros viales. He conectado con muchas personas y el apoyo se ha hecho sentir", destacó. Francisco era técnico electromecánico y se formaba como ingeniero industrial.

Y señaló que es un compromiso fuerte para ella: "Pienso hasta el último día de mi vida continuar con esto y llegar hasta donde tenga que llegar. Lamentablemente, a veces tiene que partir una persona para que coloquen un semáforo. Se fue mi hermano, quizás para que exista justicia en casos como el de él, que cambien las leyes y podemos ayudar a otros. Y que podamos bajar, también, la siniestralidad vial".

Apoyo y un propósito

La semana pasada y en ocasión del cumpleaños de Francisco, se colocó un ángel azul con su nombre, en un cartel de la campaña de Familias del Dolor y la Esperanza en el lugar del siniestro vial. También se hizo una suelta de globos muy emotiva.

Tras la colocación del cartel que lo recuerda en el lugar en el que murió, la familia de Francisco encarará nuevas acciones para pedir justicia. “Costó mucho colocar el cartel el día de su cumpleaños; fue un dolor terrible. Pero seguiremos haciendo marchas, promoviendo concentraciones para visibilizar su caso para que se sumen más familias. Es más, en una de las concentraciones que hicimos frente a la Legislatura pasó un chico y luego se sumó con el cartel de su hermano, fallecido hace 11 años en un siniestro vial”, contó.

Además, seguirá la difusión del caso en redes sociales y “me gustaría repartir folletería y sería muy bueno que nos escuchen las autoridades de la provincia, a través de reuniones. Todo suma en el propósito de lograr que se modifiquen las leyes con penas más justas”.

Cuentan con el apoyo de Familias del Dolor y la Esperanza que los sumaron a su campaña de concientización vial con los carteles con el ángel azul. “La coincidencia con ellos no fue casualidad, sabemos que no fue así. Dos días después del fallecimiento de mi hermano, mi mamá va a la Terminal a despedir a su hermana y se encuentra con miembros de la Asociación que llevaban el cartel con las fotos de las víctimas. Alejandra se presentó con ella y nos sumaron a la entidad”, recordó Ayelén.

“Me parece súper importante la labor que realizan, más allá de facilitar el acceso al apoyo psicológico y emocional. El dolor compartido no pesa tanto. El cartel que colocan es muy importante porque ayuda a concientizar a aquellas personas que tienen que manejar con más cuidado; ser más prudentes en la vía pública. Detrás de la muerte de una persona, hay familia y amigos que quedan dolidos y destruidos. Lastimosamente, la provincia está llena de estos carteles. Y quienes transiten por los lugares en los que están tienen que saber que allí hubo fallecidos y por eso, hay que tener mayor conciencia vial", señaló.

Cómo era Francisco, en la mirada de Ayelén

La joven escribe textos que lo describen de alma y corazón a su hermano, un joven emprendedor que había cumplido el sueño de tener su empresa y se formaba en lo que lo apasionaba: la ingeniería. Francisco, de pequeño, en una foto que Ayelén compartió con Diario La Provincia SJ.

En un texto que compartió con Diario La Provincia SJ, Ayelén expresó de él:

"Su sonrisa eterna me enseña que en la vida debemos ser agradecidos, amar lo que hacemos y hacerlo con el corazón como él siempre lo hacía. Entre tantas enseñanzas que dejó, dos quedaron muy marcadas:

"Mi religión es ser buena persona"

"Un día a la vez" .

Francisco cumplía con sus responsabilidades diarias como meditar al comienzo de la mañana, estudiar, trabajar y entrenar. Siempre que alguien lo necesitaba ahí estaba escuchando, ayudando, brindando un abrazo, un consejo, un mensaje de aliento diciendo tranquilo/a todo va a estar bien "un día a la vez", confía en Dios por algo pasan las cosas… El joven era un destacado emprendedor y había creado su empresa.

En todo lo que Francisco (Titi) hacía, mostraba compromiso, entrega y amor. Desde niño era quien pasaba a izar la bandera por su propio mérito de comportamiento. En la primaria fue parte del cuerpo de bandera y en la secundaria recibió el mejor promedio, donde se graduó de técnico electromecánico en la Escuela Rogelio Boero.

Se encontraba estudiando Ingeniería Industrial y logró crear una empresa en la cual brindaba trabajo a varias familias. Él siempre se preguntaba "¿Qué pasaría si algún día veo a mis padres sin trabajo? A mí me gustaría que los ayudaran" - un corazón gigante al igual que su sonrisa".