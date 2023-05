Gresca y atropello en Rawson: la policía investiga el hermetismo en torno a uno de los autos

martes, 2 de mayo de 2023 12:37

Una situación de extrema tensión se vivió en el pasado 30 de abril en el interior del barrio Franklin, en Rawson, donde dos jóvenes quedaron heridos luego de ser embestidos por un auto en medio de una gresca. Se supo que un hombre y su hijo habían ido al lugar a reclamar por un celular robado y eso desató el hecho violento. Pero fue otro conductor que salió en un auto y atropelló a las víctimas. Ahora ese vehículo es el que está en la mira.

"El hombre que lo manejaba no quiso dar datos de la movilidad. Estamos en plena investigación para poder conocer qué pasó. Queremos orientarnos en esa situación. Tenemos varios testimonios, incluso algunos que se contradicen, y no descartamos nada; lo que sí contamos con denuncias policiales", dijo el jefe de Policía, Luis Martínez en radio AM1020.

Detalló que un hombre, de apellido Castillo, denunció que a su hijo menor de edad le robaron el celular. Ellos iban en el auto Mercedes Benz. Pero la intriga está en el otro vehículo, un Fiat Cronos, que salió rápidamente y fue quien hirió a dos personas.

Además, destacó que entre el denunciante Castillo, que es de la comunidad gitana, y las personas a las que les fue a reclamar el teléfono había inconvenientes de larga data. "Cuando se va el otro auto, él quedó expuesto a agresiones de todo tipo, verbal y física, con golpes de puño. Lo apedrearon y provocaron la rotura de los vidrios de su auto", contó.

Agregó que "necesitamos saber por qué no aportan datos del auto. Castillo dijo que no conocía al conductor del otro auto. Esta causa aún no tiene detenidos". Ahora se llevan adelante los informes para entregar a la justicia.

El caso

Fuentes policiales informaron que en el lugar, un hombre de 50 años de edad, manifestó que se movilizaba en un automóvil marca Mercedes Benz, cuando vio que se había originado una gresca de gran dimensión. Al circular por la zona, fue agredido por un grupo de sujetos.

Por otro lado, se mencionó que otro auto, marca Fiat Cronos, que habría recibido impactos de elementos contundentes, salió rápidamente para evitar la gresca embistiendo a dos personas y luego se dio a la fuga. Se trata de una menor de 17 años y un joven de 18 años de edad, quienes sufrieron heridas por lo que fueron traslados al centro Dr. Rene Favaloro, debido a las lesiones que sufrieron, presentando excoriaciones.

En el hecho interviene personal policial de Subcomisaría Ansilta.