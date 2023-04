Preocupan las "actitudes temerarias" de menores que roban en plazas y Parque de Mayo

martes, 25 de abril de 2023 10:17

Los robos en modalidad piraña en parques y paseos del Gran San Juan preocupan a la Policía de San Juan. Es que la mayoría de los hechos son encarados por menores de edad y que, tras ser aprehendidos, se comprueba que ya tienen un fronduoso registro de antecedentes policiales.

"Estamos teniendo una problemática muy compleja con la conducta de los menores hablamos de chicos de 9, 13 y 14 años. Algunos han pasado el umbral de los 18 años, pero la mayoría tienen menos edad. Llegan desde distintos departamentos, en colectivo y se desplazan por las zonas del Parque de Mayo y aledañas, en los días en los que hay una concentración muy importante de gente, los fines de semana. Se mueven en grupos y cuando empezaron las alertas de personas que fueron víctimas o notaban actitudes sospechosas, empezaron a cambiar de modalidad", señaló a radio Colón, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández.

Señaló que tienden a dividirse pero cuando definen "un blanco", van todos a atacar a las personas en modo "piraña": los golpean para hacerlos caer y llevarse todo lo que pueden, rápidamente. En esa modalidad, abordaron a un policía en la plaza de Villa Krause, este fin de semana y le robaron el arma reglamentaria. En un operativo cerrojo, detuvieron a un joven de 18 años.

Hernández destacó que se reforzó la vigilancia en los paseos públicos y que sólo en el Parque hubo 100 efectivos. "Este fin de semana hubo 53 personas demoradas en Comisaria 4º, de ellos había 25 menores. Los mayores tenían 18 y 19 de años. Se los aprehendió luego de cometer un delito o ante actitudes sospechosas, bajo la modalidad piraña", detalló.

Señaló que los menores no son punibles por lo que, tras la intervención de la Justicia de Menores, son entregados a sus padres. Pero también hubo casos en los que los responsables no fueron por ellos. "A veces se multa a los padres por una contravención. Y en el caso de que no los busquen, la policía los lleva a su casa y allí, la respuesta es compleja. A veces, se trata de situaciones vulnerables o de victimización social. Estos chicos son valorados según sus antecedentes policiales, no judiciales porque no pueden ser condenados ni imputados. El juez toma así contacto con la situación del menor", señaló.

El funcionario resaltó su preocupación porque "muchos de los aprehendidos tienen demasiados ingresos a la comisaría. Es más, desde la Dirección de Protección de Violencia y Delitos se hacen abordajes en los domicilios de los menores y se puede dar intervención al Ministerio de Desarrollo Humano. No sólo nos ocupamos de la aprehensión sino que necesitamos saber la situación de los hogares y esa información la derivamos a quienes corresponden, por expediente".

En esas familias relevadas, hay un procentaje importante que tiene integrantes que están cumpliendo penas en el Servicio Penitenciario Provincial. También, señaló, "existen padres que pese a los expedientes contravencionales no se hacen cargo ni toman medidas. Parece que no les llega esa realidad. Del otro lado, tenemos chicos cada vez más audaces y con actitudes temerarias graves a muy corta edad. No tienen miedo ni respeto a la autoridad; son situaciones complejas y nos sorprende hasta dónde pueden llegar. Los policías reciben agravios, escupitajos y agresiones físicas. Le hacen frente a los adultos, sean policías o víctimas. Las aprenden en grupos de amigos donde buscan contención pero lo llevan por el mal camino".