El femicida de Susana Pérez aceptó la culpa y sería condenado a perpetua

martes, 25 de abril de 2023 21:20

Este martes, el único detenido por el femicidio de Susana Pérez, Antonio Pelaytay, admitió que asesinó a su pareja de 53 años y sería condenado a perpetua. El fiscal que sigue la causa es Francisco Micheltorena y la abogada defensora es Filomena Noriega.

En la audiencia de formalización de la investigación realizada el 6 de diciembre del 2022, en las lecturas de las declaraciones testimoniales, el fiscal sostuvo que un vecino de la pareja aseguró que Pelaytay le habría dicho: "Me he mandado una cagada (...) Estuve jugando con Susana, me he mandado una cagada, me he mandado una cagada, le tiré para arriba con la tumbera. ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?!".

Además, detalló que se hizo alusión a que Pelaytay habría consumido alcohol. La lectura de la declaración la hizo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el acusado, quien escuchó su palabra sin emitir palabra o hacer algún movimiento. También se encontró presente la abogada del acusado, Filomena Noriega.

Cabe recordar que Susana Pérez fue asesinada de un disparo, en diciembre del 2022. El hecho se produjo en inmediaciones de calle 10 y Mendoza, en Pocito. Tras el hecho, Pelaytay fue a pedir asistencia al hospital Federico Cantoni, para evitar que se conociera que estaba involucrado en el femicidio. Tras intensas tareas de investigación, el único sospecho quedó detenido y desde entonces no logró recuperar la libertad.

El hecho

El brutal femicidio ocurrió en una vivienda en inmediaciones de calle 10 y Mendoza. Si bien en un primer momento trascendió que había sido atacada con un hacha, después se confirmó que recibió un disparo de escopeta a corta distancia. Las pericias revelaron que ella no pudo defenderse.

Personal de UFI4 a cargo del Fiscal Francisco Micheltorena, conjuntamente con personal del laboratorio de Criminalística, del Laboratorio Forense, de División Delitos, División Policía Ecológica y Comisaría Nº7 trabajaron en el caso.