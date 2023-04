"La Justicia no entiende": dolor y bronca en la familia de la mujer que murió tras ser atropellada en 25 de Mayo

lunes, 24 de abril de 2023 12:55

El dolor está intacto y sólo piden Justicia, que la persona que atropelló y mató, pague por lo que hizo. La familia de María del Rosario Arancibia (52), la mujer que murió tras ser embestida por un automovilista en 25 de Mayo, conoció que el conductor del auto ya recuperó la libertad tras el pago de la fianza. Es por eso, que los hijos y seres queridos de Rosario ya planean salir a las calles para marchar por Justicia.

"El hombre salió libre y ahora todo normalmente. Pedimos justicia, tenía que pagar una fianza de 25 mil pesos. Imagínese que ese monto vale la vida de mi madre. Nos den lo que nos den a mi madre no la devuelven más. No nos interesa la plata y lo que queremos es justicia", explicó la hija, Ángela Escudero a Diario La Provincia SJ.

El conductor ya tuvo la audiencia de investigación judicial hace unos días y ahora esperará al juicio en libertad. Esto le genera gran preocupación a la familia porque consideran que las leyes son muy débiles.

"La justicia no entiende, no sé si se pone en el lugar o les ha pasado lo que estamos atravesando. Pienso pararme en Tribunales y espero que nos acompañe la gente. Quiero ir a hablar con alguien que nos escuche y de una ayuda para que le hagan pagar por lo que hizo", explicó subrayando: "las leyes no se cambian. no se si son parejas para todos o para el que tiene plata".

La mujer aún recuerda que su madre fue una persona muy buena y protectora de toda la familia. Tal es así que el día del siniestro, ella no dudó en cubrir a su nieta para evitar que se llevara la peor parte y de esa forma le salvó la vida. "Ella se cruzó y la salvó", expresó.

"Es shokeante todo. Yo vivo donde ella vivía y se me hace muy difícil todo. Fue todo muy shokeante y verla como me la dejaron, me da mucha bronca. Y ahora dejan libre al que la mató", finalizó.

El caso

El choque se produjo alrededor de las 17 del sábado 15 de abril pasado, cuando un Chevrolet Corsa que circulaba por calle Ruperto Martínez en sentido direccional de Oeste a Este impactó primero contra un camión estacionado y luego contra la mujer de 52 años que caminaba por el lugar en compañía de otras personas.

El auto era conducido por un hombre de apellido Miranda, de 24 años, oriundo de la Provincia de Mendoza y que se encontraba de visita en nuestra provincia. Al principio quedó detenido pero ahora recuperó la libertad.

La víctima fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con fractura de cadera, fractura de pierna izquierda, politraumatismo grave y escoriaciones varias.