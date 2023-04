Fuerte pedido de justicia por la tragedia sanjuanina en Pinamar: "no pararemos hasta tener la condena que necesitamos"

domingo, 23 de abril de 2023 15:37

Son horas decisivas para las familias de Nicolás Miranda, Alberto y Daniel Camino. La denominada "tragedia sanjuanina en Pinamar" tendrá sentencia judicial el próximo 28 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores y se espera un fallo ejemplar contra el único imputado; concretamente que cumpla con prisión efectiva por provocar la muerte de tres personas.

El hecho, que ocurrió un 19 de enero hace tres años y las tres víctimas viajaban en un auto Toyota Corolla desde San Juan a la Costa. Fueron impactados de frente por una camioneta Ford Ranger que se cruzó de carril y que iba guiada por Diego Zaupa, a la altura del kilómetro 386 de la ruta 11, que une Pinamar con Mar de Ajó. El hombre viajaba ebrio y con una velocidad extrema, de acuerdo a las pericias.

"Sabemos que este proceso va para largo pero vamos avanzando. Se cumplió la etapa de alegatos y en la última jornada, el fiscal de Dolores, Gustavo García, pidió cuatro años y seis meses de prisión por “homicidio culposo agravado” para Zaupa. Lo tomamos con disconformidad los familiares y nos sorprendió para mal. Nuestro abogado defensor, Marino Alejandro Cid fundamentó la solicitud de 8 a 12 años de prisión efectiva y que en lo que quede del proceso, el imputado quede detenido. Por otra parte, el defensor de Zaupa, Guillermo Baduel, solicitó la absolución e insistió en que la responsabilidad del siniestro vial la tuvo un auto Volkswagen Golf", describió Cristina Vera, mamá de Nicolás, a Diario La Provincia SJ.

"Las pericias han demostrado que ese auto transitaba correctamente por su mano, al igual que el auto Toyota Corolla en el que circulaban nuestros familiares", agregó Cristina, que por estos días está abocada junto a otros familiares a recorrer medios en Buenos Aires para visibilizar el caso. Desde el día antes de la sentencia, así como lo han hecho en las jornadas anteriores del proceso, repartirán folletos y hablarán con la gente.

Agregó que Cid había tomado contacto con el fiscal que le había anticipado su postura, aunque no dejó de sorprenderlos. "Esperábamos que antes del alegato la modificara o revirtiera. Las emociones son muchas y nosotros estamos esperanzados en que realmente se haga justicia y el fallo esté a la altura de nuestras pérdidas. Son días muy decisivos para nosotros".

En los días del juicio, han estado apoyados por los familiares sanjuaninos. Sabrina Camino, viuda de Nicolás, y sus hijos pudieron viajar para la fecha en la que se estimaba el inicio del proceso y luego regresaron a la provincia, por las clases de los chicos. También, un hermano de Daniel e hijo de Alberto, acompañado de su esposa, estuvieron en Buenos Aires. "Tenemos el apoyo de amigos, familiares, personas que se ha solidarizado muchísimo y por supuesto, la gran familia sanjuanina que siempre está, aunque no puedan viajar todas las semanas. El pedido de justicia no parará hasta tener la condena que estamos esperando", detalló.

Agregó que buscan un fallo que, también, siente un precedente para otros procesos judiciales. "No podemos tener personas como Zaupa que toman alcohol y salen a manejar. En su declaración, admitió que sabe las consecuencias de manejar alcoholizado pero no le importó y mostró una indiferencia total", expresó.

Al finalizar los alegatos, Zaupa habló: "se disculpó y lloró. Pero lo tomamos más como una reacción por miedo a todo lo que se le viene. Días anteriores, entraba y salía con una sonrisa y una actitud que no coincidía con el llanto de último momento", dijo Cristina.

Una triple pérdida

Cristina vive el duelo inmenso por la muerte de su hijo Nicolás pero en su dolor, siempre piensa en su nuera. Sabrina Camino perdió, en el siniestro vial, a su esposo, a su padre y a su abuelo.

"Siempre pienso en ella; eso es terrible. Son tres pérdidas importantísimas para ella. No sé si alguna vez Zaupa se preguntará cómo siguen ella y los nenes", reflexionó.

Por su parte, ella siente que su hijo Nicolás "es quien me da fuerzas. Me acompaña porque de otra manera no podría haber sobrevivido a su muerte. Era un ser muy querido y noble. Le decía siempre que era de buena madera. No hay un día que no lo recuerde con alegría. No hago otra cosa que pensar en él desde que me levanto hasta que me acuesto, desde hace 39 meses. Siento que me pide que siga porque, además, sus nenes necesitan que estemos fuertes y se críen felices, como él hubiera querido. Siento que escucho que me alienta a seguir. Jamás me imaginé que de un segundo a otro iba a calzar los zapatos de una mamá que perdió un hijo."

Acotó que Nicolás estaba encantado de vivir en San Juan y contagiaba su amor por la provincia a toda su familia en Buenos Aires.