"No tengo palabras": la indignación de la mamá de Cristina Olivares por la salida del Penal de Rosa Videla

martes, 18 de abril de 2023 10:09

El 7 de julio de 2012, María Cristina Olivares murió tras recibir 166 puñaladas. Es uno de los femicidios más brutales de la historia de San Juan y tuvo sus condenados. El 5 de diciembre del 2014, Ángel Palma, Rosa Videla y Noelia Covalán recibían una condena de cadena perpetua por el crimen que dejó sin madre a dos pequeños. Este lunes, la familia de la joven se vio conmocionada al saber que Videla salió del Penal, con custodia, para poder visitar a su mamá. Sandra Rojas, su mamá, compartió su dolor y que buscará conocer por qué la autorizaron.

En diálogo con radio AM1020, señaló que este es el segundo caso ya que en mayo pasado, la Justicia permitió que Miguel Palma, visitara la casa familiar. "Ayer en la mañana estaba tranquila en mi casa y me llaman para decirme que Rosa Videla iba a ir de visita a su casa. No me quise quedar con la duda y me fui a sacar fotos; así como hicimos con Palma. Era todo verdad. Había un despliegue fantástico. Estaban los del Penal y había cuatro motos patrullando toda la cuadra para que ella estuviera tranquila visitando a sus familiares. Yo todavía no caigo es como si me hubiesen pegado una paliza porque no puedo creer. Se burlan de nosotros, de las víctimas. La cuidaron como una celebridad; ella estaba de paseo y mi hija, en un cajón".

Sandra Rojas, mamá de Cristina Olivares, indignada por la salida extraordinaria de Rosa Videla.

Rojas recordó que a ella y a su esposo Antonio (recientemente fallecido) les llevó dos años luchar para obtener la pena de reclusión perpetua. "¿Para qué? ¿Para que ella se de el lujo de venir? Ella es una persona muy peligrosa; ella mató a una persona con mucho ensañamiento. No entiendo", dijo.

Sobre los motivos de la visita, señaló que supo que se trató de un permiso extraordinario para ver a su madre, que está muy enferma. "Me parece que ellos (los jueces) deberían mandar a alguien para averiguar si realmente está tan enferma. El año pasado hicieron lo mismo con Palma y sus padres estaban bien. La madre de Rosa Videla está en perfecta salud porque tengo familiares que la ven salir a comprar. Todo lo que hacen, lo hacen desde una oficina, firman y listo. No les importa el daño que puede hacer", señaló ofuscada.

"Estoy sola tras la muerte de mi esposo y vivo con miedo. Videla tiene la causa de mi hija y como 7 y 8 causas más en el Penal. ¿Y la dejan salir? Estoy indignada; no entiendo nada. Voy a ir a preguntarle a Federico Zapata, fiscal de Ejecución Penal, para que me explique. Iré con la asociación de Madres del Dolor. Vamos a ir a pedir explicación sobre lo que significa la reclusión perpetua. Lo único que quiero es que los tres condenados estén en la cárcel. Ellos mataron a un ser humano; no un perro. Nos dijeron que no tendría beneficios de ningún tipo. Si la quieren ver, que vayan al Penal", aseguró.