Caso Tellechea: una nueva audiencia en la que sumaron testimonios

martes, 18 de abril de 2023 18:24

En esta única jornada de la semana destinada al juicio oral y público por la desaparición de Raúl Tellechea, se escucharon los testimonios de Rosa del Valle Ferrer, Sergio Alejandro Santillán, Juan Pablo Ruiz, Pedro Rodríguez, Diana Ethel Castro, Daniela Leveque, Luis Bonatti, Duilio Orozco y Carlos Tornello.

Los testimonios brindados por ex integrantes de la comisión directiva de la Mutual, como Ferrer y Orozco, hicieron mención a una reunión realizada en días previos a la desaparición del ingeniero, donde las autoridades mutualistas comunicaron que habrían detectado una irregularidad generada por Raúl Tellechea.

Los testigos mencionaron que habrían aprobado la moción de pedirle explicaciones al aludido, sobre las supuestas rregularidades, pero ninguno de ellos estuvo en la reunión posterior con Tellechea. Por otro lado, testigos como Ruiz, Santillán, Castro y Leveque aludieron a la última vez que vieron al desaparecido, entre los cuales se destacó el testimonio de Ethel Castro quien manifestó haberlo visto pasar por el frente de su lugar de trabajo, el mismo día que su hijo le habría referido que su amigo (hijo de Tellechea) estaba preocupado por la no aparición de su padre.

El último testimonio fue de Carlos Tornello (ex presidente de la Mutual), quien se refirió al imputado principal que tiene la causa, Luis Moyano; dijo que había integrado su gestión, que estaba a cargo del buffet del camping y que rompió relaciones con él porque no rendía en tiempo y forma los ingresos generados en esa dependencia. Luego señaló que Moyano, tiempo después y ya en calidad de presidente de la Mutual, hizo aprobar dos balances de la institución a sobre cerrado en los que aparecían ítems de “gastos varios” y sobre los cuales no se dieron explicaciones.

Con respecto a Tellechea, el testigo recordó haber sentido tristeza al enterarse de la desaparición, porque él habría sido quien lo convocó a trabajar originalmente a la Mutual y, visiblemente emocionado, destacó que días antes de su desaparición le habría solicitado que volviera a la institución porque la Mutual no estaba bien, “se estaban viviendo situaciones difíciles respecto a los dineros de la institución”.

Fuente: UNSJ