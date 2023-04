Femicidio de Susana Pérez: aguardan la pericia más importante para avanzar en la causa

jueves, 13 de abril de 2023 21:50

El pasado 3 de diciembre, Pocito se conmocionó por el femicidio de Susana Pérez, hecho por el que su ex pareja, David Pelaytay, se encuentra detenido. El hombre enfrenta una causa por presunto Homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio, según los incisos 1 y 11 de art. 80 del Código Penal, delito por el que podría recibir prisión perpetua.

En este marco, se avanza en la producción de pruebas claves antes de la etapa de elevación a juicio y Fiscalía espera por uno de los resultados más importantes.

"Queda la última pericia que es la de biomecánica, se hace un análisis de todas las pericias y con eso estaríamos en condiciones de elevar la causa a juicio. Está en curso de ejecución, la próxima semana estaría terminada y con eso procederemos, es la más complicada de todas ya que es un cuerpo interdisciplinario de peritos que van a analizar todas las pericias que se han hecho en la causa y determinar cómo pudo ocurrir el hecho", contó el Fiscal Francisco Micheltorena, a Diario La Provincia SJ.

Tras recibir los resultados, Fiscalía deberá dar traslado a la parte defensora y en el caso de que no se pidan explicaciones o impugnación alguna a tramitar, la producción de pruebas estaría finalizaría.

"Todas las demás pruebas están producidas, lo que es genética. La reconstrucción balística faltan unos días para terminarla, pero lo que es psicológico, perfilación criminal y demás está", sostuvo el Fiscal.

En la lectura de las declaraciones patrimoniales en la audiencia, Micheltorena enunció que un vecino de la pareja contó que Pelaytay le habría dicho: "Me he mandado una cagada (...) Estuve jugando con Susana, me he mandado una cagada, me he mandado una cagada, le tiré para arriba con la tumbera. ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?!", leyó el fiscal.