"Necesita justicia para sonreír en el cielo": el dolor de la hermana del motociclista que murió en Rivadavia

martes, 11 de abril de 2023 10:29

Este lunes, en audiencia de formalización, se imputó a un automovilista de 24 años por "homicidio culposo" por el choque fatal, frente a El Pinar. En el siniestro vial murió el motociclista Francisco Gustavo Márquez, de 22 años y su hermana pidió justicia, a través de las redes sociales, e incluso quiere que el caso se viralice y llegue al reconocido abogado Fernando Burlando.

"JUSTICIA POR MI HERMANO. Necesito empapelar las redes con mi hermano. Necesito que hagamos justicia para mi hermano. ¡POR FAVOR! AYÚDENME A EMPAPELAR LAS REDES SOCIALES CON MI HERMANITO. VAMOS TODOS AYUDEN A MI HERMANO. NECESITA JUSTICIA PARA SEGUIR SONRIENDO ASÍ EN EL CIELO", señaló en Instagram, Ayelén Márquez.

En otro posteo, la joven que es docente de nivel inicial, compartió la última foto con su hermano. "Ese día quisiste ir con nosotros a pasar una linda noche en FAMILIA y las cosas de la vida (que yo no puedo entender) hicieron que en horas después de eso vos te fueras con DIOS. Ese día hermano mío vos sonreías, contabas tu vida, pasamos un ratito hermoso. Pero a veces pasan estas cosas que no se qué MIERDA será la vida el destino dios no se qué es y te me vas así sin decirme gorda me voy, despedirte con un abrazo. YO VOY HACER JUSTICIA POR VOS, PERO QUIERO PEDIRTE QUE CUIDES A MAMA Y PAPÁ.", escribió.





Y agregó: "TE AMO y este dolor lo tengo en todo mi cuerpo me siento vacía. Dame una respuesta, decime dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame un meme por Instagram como siempre lo hacías, esos vídeos chistosos que me hacían reír. Ahora nada me hace reír, mi vida está de color gris tirando a negro, mi alma se apagó y mi corazón está con vos. Ya no se qué hacer dónde encontrarte (BASTA DE DECIR QUE A MI HERMANO LO ENCUENTRO EN MI CORAZÓN Y EN LOS RECUERDOS) PORQUE MI HERMANO NO ESTÁ ACÁ Y LA CASA Y MI VIDA ESTAN VACIAS SIN ÉL. DIOS TREMENDA PERSONA TE LLEVASTE NO? El mejor en todo lo que hace, cuidamelo y llámame pronto para estar con él. Titi volveeeeee! Te estoy esperando. Mira la hora vas a merendar o querés comer lo del almuerzo? Decime vení dale".

Recibió mensajes de apoyo en este difícil momento y la ayudaron compartiendo su pedido de justicia.

El caso

Gonzalo Nicolás Castro, de 24 años, estuvo frente al juez y se le notificó la prueba por la que se investiga su responsabilidad en el hecho en el que murió Francisco Gustavo Márquez, de 22 años. La fiscalía, representada por Renato Roca y Cristian Gerarduzzi, solicitaron que se presente a la Justicia cada vez que se lo requiera y no podrá salir de San Juan sin autorización.

Castro hizo uso de su derecho de declarar y señaló que fue la víctima quien se cruzó en su camino. Con ello, ratificó su inocencia. En tanto, la jueza de Garantías Celia Maldonado decidió que espere en libertad el juicio y fijó 6 meses para la investigación penal preparatoria.

Este sábado en la madrugada, Márquez murió en un choque entre una moto Yamaha 150 cc. y un auto. El hecho ocurrió en Ruta 60 a la altura del camping Pinar, Rivadavia.

Según los primeros testimonios tomados en el lugar del hecho, ambos vehículos circulaban por ruta 60 en el mismo sentido, esto es de Oeste-Este por el carril Norte, y a la altura del Camping Pinar la motocicleta intentó girar hacia su izquierda para ingresar al camping. En ese momento se produjo dicho impacto y el chico de 22 años murió en el lugar.