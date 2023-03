Crimen en Rawson: los peritos de Río Negro extendieron su trabajo para establecer el perfil del asesino

martes, 28 de marzo de 2023 12:18

Con varias hipótesis, una lista de sospechosos y pasos firmes avanza la minuciosa investigación para esclarecer el crimen del Rosalba Albarracín, de 71 años. La mujer fue encontrada sin vida y con signos de violencia en su casa del barrio Cruz del Sur en Rawson y aún no hay detenidos pero sí sospechosos. En ese marco, llegó a San Juan el equipo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de Río Negro con una importante aparatología que permitirá tener más precisión sobre quién pudo haber sido el autor del delito.

El fiscal Francisco Micheltorena, de UFI Delitos Especiales, destacó en radio Colón que entre los sospechosos por "hay familiares y también personas que no tienen que ver con el entorno familiar. En éste último caso, se investiga un posible robo al voleo y hay muchos elementos que se han sumado a una exhaustiva investigación para sostener la sospecha. También hay una persona que habría tenido una relación sentimental que está siendo investigada". Señaló que en el cuerpo de la víctima se encontró 2,4 gramos de alcohol.

Explicó que el robo es una de las hipótesis ya que "hay otras que me las reservo para no entorpecer la investigación. Es una de las sospechas; lo que sí podemos afirmar es que no hay elementos faltantes de valor que hayamos detectado. Estamos profundizando la investigación". Destacó que con el trabajo de los peritos se va determinando "el perfil de criminalidad de quien hizo el hecho".

Micheltorena marcó que, sin descartar ninguna, "hay hipótesis que van perdiendo intensidad. Pueden encontrarse elementos que activen un giro total en la causa y se termine definiendo al autor". Por estas horas se buscan huellas dactilares y se levantaron rastros genéticos, afirmó.

Resaltó que los peritos con su equipo trabajarían toda la mañana del martes y se continuará desde las 17. "Si bien esperábamos terminar hoy, estamos viendo que se extenderá un día más". Micheltorena hizo hincapié en que "seguimos trabajando y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Queremos dar con los autores y llevarlos ante la justicia".