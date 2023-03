"Nos pondremos de pie": robaron a emprendedoras sanjuaninas y les causaron pérdidas de más de 300 mil pesos

domingo, 26 de marzo de 2023 10:18

"Dios nos va a ayudar". Así se refiere la reconocida emprendedora sanjuanina Romina Laspiur al amargo hecho de inseguridad que la afectó a ella y su mamá. Es que delincuentes ingresaron a su casa, ubicada en inmediaciones de calle Coll en Rivadavia, cuando no estaban y se llevaron al menos $300.000 en mercadería nueva y otros elementos.

Los delincuentes revisaron toda la casa y fueron por la mercadería nueva.

De acuerdo a lo que contó a Diario La Provincia SJ, tres personas entraron a a vivienda tras vulnerar la reja de una ventana. Una vez en el interior revolvieron todo pero seleccionaron lo más valioso: alrededor de 30 carteras y 12 pares de zapatillas que estaban a la venta en el emprendimiento "Juana Juanita". Los delincuentes incluso fueron descartando las cajas del calzado en el patio delantero, cuando huían.

En el patio de la vivienda descartaron las cajas de las zapatillas.

"Nos robaron todo del emprendimiento así como una hidrolavadora, un parlante, ropa de cama y toallones. No estábamos en la casa; yo había salido al médico. Tengo que agradecer que estamos vivas y sinceramente, no creo que recuperemos lo que no robaron", detalló e hizo un pedido a los sanjuaninos. "Por favor, no compren productos robados", expresó e instó a denunciar las maniobras.

Los delincuentes vulneraron la reja de una ventana para poder ingresar.

Romina y Juana destacaron el accionar de la Comisaría 13º que investiga el caso y personal de Criminalística tomó huellas y levantó pruebas en el lugar. "Nos vamos a poner de pie, como lo hicimos muchas veces. No podemos no sentir bronca ante lo que nos pasó. Estamos bien y tengo que agradecer eso. El sábado próximo vamos hacer un showroom, con 10 emprendedores y se cobrará una entrada muy accesible. Con esa ayuda, comenzaremos de nuevo", expresó.