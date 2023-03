Su hijo murió atropellado por un auto y este martes será el juicio: "no existe la justicia"

lunes, 20 de marzo de 2023 15:28

Desilusionado, con la voz llena de impotencia y con el dolor que a pesar del paso de los días, sigue a flor de piel. Marcelo Márquez levanta en alto el pedido de justicia a pesar de que sabe que por siniestros fatales, es difícil que los autores del hecho vayan presos. Su hijo Cristian Márquez murió tras luchar por su vida durante 8 días en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. El joven era soldado y fue embestido por un auto cuando circulaba en su moto por avenida Ignacio de la Roza en Rivadavia.

Este martes, será el juicio en el que el imputado se sentará ante el juez después de concretarse el periodo de investigación. "Esperábamos justicia pero acá no existe la justicia. A mi hijo lo atropelló como un perro y lo paró la gente, sino escapaba", lanzó el padre del joven a Diario La Provincia SJ.

El siniestro se dio cuando Cristian circulaba de oeste a este por la avenida rumbo a la esquina colorada pero a la altura del Átomo, un auto se atravesó y cruzó el carril para entrar un barrio. Producto de esto, el motociclista fue embestido, quedó internado en grave estado y murió en el hospital. El conductor del auto Honda Civic estuvo detenido un par de días y esperó el juicio en libertad.

"Este martes vamos a ir todos al juicio, va a ir la familia, los amigos. Nos estamos preparando para mañana por más que sabemos el veredicto. Sabemos que será tres años de prisión en suspenso y que no irá preso", lamentó subrayando que el conductor del auto, pese al gran dolor que provocó en la familia de la víctima, "nunca pidió disculpas". "Se que no van a devolver a nuestro hijo pero hubiera tenido corazón", señaló.

Tras la muerte de Cristian, su hermano de 20 años comenzó a sufrir ataques de pánico y le "tiene miedo a todo". Además el dolor sigue presente con todos los recuerdos que no cesan. "Era una persona que no tenía maldad, no tenía resentimiento con nadie. Se extraña todo eso. Está presente permanente entre nosotros", expresó.

"Tras el juicio, el hombre va a andar en la calle como si nada. Sólo le van a quitar el carnet de conducir. Él va a seguir andando", consideró subrayando que "para todos los padres, un hijo es bueno pero para mi era excelente".