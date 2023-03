Hijo del hombre asesinado en Santa Lucía: "lo que han hecho no tiene perdón"

lunes, 13 de marzo de 2023 14:36

"No tiene perdón". Con esas palabras, el hijo del hombre asesinado en Santa Lucía expresó su dolor por lo ocurrido con su padre de 84 años de edad. El anciano fue encontrado muerto en la casa ubicada en Ruta Nacional 20 a la altura del 6292 Este y la principal hipótesis es muerte violenta seguida de robo.

"Es muy doloroso y lo que han hecho no tiene perdón", expresó el hijo en Telesol sin poder dar más detalles por recomendación de la justicia. Él fue quien ingresó este lunes en la mañana a la casa que el anciano alquilaba y lo encontró muerto. Inmediatamente dio aviso a emergencias médicas y policiales quienes confirmaron el deceso.

El cuerpo del hombre de 84 años de edad, identificado como Eduardo Molina, fue encontrado por su hijo Daniel. Éste trabaja en el taller metalúrgico colindante a la casa y fue a buscar a su padre porque el fin de semana unos empleados del taller no habían podido ingresar porque el anciano no había abierto la puerta. Este lunes la escena se repitió y les llamó la atención que no estuviera el auto estacionado como era costumbre. "Fue muy feo lo que le han hecho", expresó Daniel.

El auto Renault Megane fue secuestrado abandonado en el barrio Rivadavia Norte por personal de comisaría 23 que lo puso a disposición de la justicia. Personal de Criminalística lo está investigando para saber si existe algún rastro de los autores del robo y cómo llegó hasta allí.

Investiga la UFI Delitos Especiales encabezada por los fiscales Ivan Grassi y Adrián Riveros.