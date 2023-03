El conductor del choque fatal en 9 de Julio, frente al Juez

viernes, 10 de marzo de 2023 10:45

En la noche del pasado miércoles, un siniestro vial fatal se produjo en 9 de Julio, sobre Ruta 183 en la zona de La Majadita, donde un ciclista de 54 años murió al ser embestido desde atrás por el conductor de una camioneta.

Según se conoció, la víctima identificada como Elías Carmelo Corallo, iba en bicicleta acompañado de un amigo que se dirigía en un rodado diferente, cuando ocurrió el hecho. Ahora, el conductor de la camioneta, un joven de 22 años, se presentará frente al Juez.

"Estamos investigando las razones, en ese momento la luz eléctrica como la artificial como también el asfalto, estaban en buen estado. Hoy se va a realizar la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El conductor llega a la audiencia en carácter de detenido a disposición del Juez Caballero, de Garantía", dijo el Fiscal Adrián Riveros en radio Colón.

Tras el choque, el ciclista sufrió heridas gravísimas que le costaron la vida, pese a los esfuerzos por salvarlo en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

"Entendemos que, conforme lo establece el Código Procesal, no hay razones para que continúe detenido en función de que no presenta antecedentes penales, se le practicaron los dosajes correspondientes y no tenía alcohol en sangre", indicó el Fiscal respecto de lo que podría resultar de la audiencia.

Cabe resaltar que el conductor de la camioneta, de recuperar la libertad, deberá cumplir con una serie de medidas y seguir a disposición de la Justicia.