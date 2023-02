Caso Andreas Colli: la familia pide corroborar el ADN del cráneo encontrado en Ullum

sábado, 4 de febrero de 2023 09:02

"No puede ser Andi -Andreas- Colli". Con esas palabras el pasado lunes, la familia del andinista alemán desaparecido en Barreal descartaba de una que el cuerpo hallado en el cerro Mercedario fuera de él. Su palabra se dio mucho antes de que la justicia de San Juan confirmara que los restos fueran de una mujer y posteriormente corroborara que pertenecería a la andinista tucumana Paty Altamirano.

La familia de Andreas Colli está convencida de que él no murió haciendo lo que más le gustaba, escalar, sino que fue asesinado y su hipótesis más fuerte es que el cráneo encontrado el pasado 16 de abril 2022, en el perilago del Dique de Ullum, es de él.

"Su muerte fue 99 por ciento en casa Amarilla, 5 km después de La Junta y 10 km antes de Santa Ana. Exactamente el 18 de diciembre del 2002. Estamos en contacto con los fiscales en San Juan pero además contaremos con el apoyo de un fiscal alemán y representantes de la embajada en Buenos Aires", aseguraron desde la familia a Diario La Provincia SJ.

Luego indicaron: "las autoridades alemanas están investigando el asesinato. Lamentablemente no puedo contarte más". Sí señalaron posteriormente que para ellos Andreas Colli fue asesinado en contexto de robo y que sus restos no serán encontrado en el cerro Mercedario. Por eso creen que el cráneo hallado el año pasado con el hueco coincidente con una herida de arma de fuego, es el de él.

"Es una marca de violencia extrema: un agujero de bala en la parte posterior del parietal izquierdo. Las dos preguntas muy simples son: ¿El cráneo de Colli es sí o no?. Es que si, fue robo asesinato!!. ¿Por qué un fiscal/juez no anuncia un resultado de ADN? ¡¡Usted ya sabe!!", expresó la familia que no habla castellano y usó el traductor de google para comunicarse con este medio.

El caso

A fines del 2002 un caso revolucionó a San Juan y trascendió las fronteras. Un andinista alemán, de muy buen pasar económico, desapareció en la montaña Calingastina y nunca más se supo nada de él. Este hecho despertó la atención internacional en San Juan. El 14 de diciembre de aquel año Andreas Colli había iniciado el ascenso al Mercedario (6.770 metros de altura) y debía regresar siete días después. Sin embargo nunca bajó y de los cientos de rastreos que se hicieron nunca se dio con él, ni vivo ni muerto.

Pasaron ya 20 años de la desaparición de Andreas Colli y aún siguen habiendo más dudas que certezas. La familia no se resiste a pensar que el joven tuvo un accidente en la montaña que le costó la vida y mantienen firme la idea de que fue asesinado por personas que buscaron hacerse de sus pertenencias.