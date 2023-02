"Que me dejen donde caiga": el deseo de Paty Altamirano que cumpliría su familia con sus cenizas

viernes, 3 de febrero de 2023 15:07

"Que me dejen donde caiga". Ésas habrían sido las palabras que Paty Altamirano plasmó en un cuaderno y que ahora su familia decidió respetar y concretar. La joven desapareció en marzo de 1981 en el cerro Mercedario cuando ascendía con su hermana Corina y otro andinista por la pared sur. Y todo indicaría que el cuerpo rescatado el fin de semana pasado por un equipo de GERAS seria el de ella.

Este jueves, sus cuatro hermanos arribaron a San Juan provenientes de Tucumán, de donde son oriundos, y luego este viernes fueron hasta el Laboratorio Forense. Allí tuvieron la oportunidad de reconocer los objetos y prendas rescatadas con el cuerpo de la andinista encontrada a fines de enero en el cerro Mercedario.

"Los cuatro pudimos ver que sí, es ella. Nos sentimos con una especie de paz profunda. Con mucho agradecimiento a la existencia para que después de 42 años podamos estar acá los cuatro juntos, poder ver que es verdad y que la encontraron", comenzó expresando Corina en rueda de prensa.

Este sábado la joven cumpliría años y su familia recordó que en poder de ellos tienen un cuaderno donde hay varios escritos que escribió en vida. Entre esas palabras plasmadas en el papel está su deseo para cuando muera.

"Si alguna vez me muero en la montaña quiero que me entierren en el cementerio de los andinistas en Mendoza o que me dejen en el lugar donde caiga", habría escrito Paty cuando comenzó con su pasión por la montaña, hace ya más de 42 años. Su muerte puntualmente la encontró ascendiendo al Mercedario y si bien su cuerpo sería el rescatado el fin de semana pasado, todo indicaría que volvería a descansar ahí una vez que le de su familia el último adiós.

Una vez que la prueba de ADN confirme que es Paty Altamirano, su familia tiene pensado llevar los restos a Tucumán. "En principio para que mi padre pueda despedirla. Después queremos que sus cenizas vuelvan al Mercedario porque era su voluntad, a donde vino y ya de una forma concreta", reconoció Corina.

"Volver al Mercedario amado, tienen un cerro maravilloso y ésa es su casa", finalizó Corina subrayando: "descansa en paz, eso sentí".

Entre los escritos que conserva la familia también hay una plegaria que ella escribió a Dios y que dice:

"Gracias Dios mío porque siempre estás conmigo, porque siempre te presiento a mi lado.

Gracias por dar visión profunda a mis ojos para que se maravillen con tus obras.

Gracias por los cerros que hacen estallar mi alma de gozo y dejan exhalar de mis labios suspiros de admiración

Gracias por los sufrimientos que me hacen comprender a los demás.

Gracias por los seres que me rodean y por las flores de mi jardín.

Gracias por el mundo y gracias por darme la dicha de habitar en él"