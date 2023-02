Una "ventana" de buen tiempo: la clave del riesgoso rescate del cuerpo de la andinista en el cerro Mercedario

jueves, 2 de febrero de 2023 12:06

El rescate del cuerpo de una andinista, que quedó al descubierto en la peligrosa Cara Sur del cerro Mercedario, involucró un operativo de alto riesgo por parte de un equipo de especialistas, bajo la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi. En conferencia de prensa, se conocieron detalles del procedimiento que tuvo "una ventana" de oportunidad para poder concretarse.

"Fue de alto riesgo", confirmó Grassi, que destacó el éxito de la misión "por el profesionalismo del equipo, con resultados expeditos". Repasó que el 24 de enero, conoció a través del escuadrón 26 de Gendarmería Nacional que tres andinistas que descendían por la Cara Sur del cerro, advirtieron la presencia de un cuerpo. "Con un compromiso digno de destacar, tomaron fotos desde una cierta distancia y registraron la geolocalización. Pido que sea canalizado por la comisaría 33º y se me envíen las actuaciones. Ante esto, en la Policía toma notoriedad el caso del extravío y no hallazgo de un ciudadano alemán (Andreas Colli) en el cerro Mercedario. Por ello, el miércoles, al recibir el material, se armó una comisión para el recupero del cuerpo de la montaña", detalló.

Grassi destacó que en un día y medio se concretó la expedición y tras llegar el viernes a Barreal, un día después se rescató el cuerpo. El lunes, se supo que era una mujer y en la tarde de ese día, una familia tucumana detallaba que podía ser "Patty" Altamirano.

En tanto, el comisario inspector Diego Morales, a cargo de Fuerza de Operaciones Especiales, detalló en conferencia que "el cuerpo estaba a los pies de la pared sur del cerro Mercedario, a 4500 msnm y debido a la complejidad del evento, se armó el operativo. Dispusimos que un equipo táctico del grupo GERAS encarara el operativo y se planificaron dos vías de acceso. Una por el puesto Santa Ana, al que se puede llegar con vehículos y un baqueano nos iba a guiar. Posteriormente, se planificó con los pilotos del helicóptero del Gobierno de San Juan, una intervención especial. Había una ventana de muy buen clima, sin viento en el lugar, a sabiendas que si la aeronave no la aprovechaba; no podría extraer el cuerpo. El piloto decide, con el equipo, hacer un sobrevuelo desde Álvarez Condarco".

Una vez que se arribó al lugar, destacó que no se encontró el cuerpo en base a la georreferenciación que se les dio en una primera instancia. "Tras una búsqueda por aire y por tierra se lo encontró pegado a un glaciar que no se había derretido. Tras un trabajo minucioso, el helicóptero ayudó a ingresar a los integrantes del equipo de a uno ya que llevaban un equipo tal que les permitiera estar allí 3 días, por si la misma aeronave no los podía ayudar a salir", expresó.

En total, hubo cuatro sobrevuelos del helicóptero a una velocidad menor debido a las turbulencias. "Por el viento, el helicóptero no podía asentar el patín y eso podía causar la caída de los efectivos", dijo. Tras el ingreso de tres expertos, el último en entrar al lugar fue el fiscal Grassi. Luego, se comenzó con el operativo de rescate, con la demarcación de un helipuerto en el lugar.

Al extraer el cuerpo, Morales resaltó que se observó que era una persona de contextura pequeña y aún conservaba, entre sus prendas parte de un corpiño. Sus botas también eran "pequeñas", señaló. Luego, se trasladaron hacia Álvarez Condarco y en ese punto, pudieron salir de la montaña.

Lo que viene

Un cuerpo en el Cerro Mercedario y la duda de su procedencia se convirtieron por estos días en motivo de investigaciones tanto judiciales como policiales e incluso de Gendarmería. Esto abrió camino a una intensa investigación y las hipótesis arrojaron que podría tratarse de una joven tucumana: Marta "Paty" Altamirano, la andinista que murió en 1981.

Este miércoles, informaron que el equipo científico de investigación que depende del Ministerio Público Fiscal de Tucumán accedió a realizar las muestras de ADN al padre de "Paty" Altamirano. Luego esto se cotejará con lo extraído a la persona encontrada muerta en el Mercedario.

Además, dejaron constancia que el trabajo será gratuito en orden a la colaboración existente entre Ministerios Públicos del país. También afirmaron que la muestra se tomará el próximo 2 de febrero alrededor de las 9 de la mañana y será por medio de hisopado bucal. El cotejo después se hará en el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Científico de Investigación Fiscales (ECIF).