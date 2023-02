"Estabas tan contenta...": pesar por la muerte de una sanjuanina tras ser atropellada en La Rioja

domingo, 19 de febrero de 2023 08:21

Una sanjuanina murió este sábado, tras un siniestro vial en La Rioja. El hecho se registró en la madrugada de este sábado, en el ingreso al Barrio Francisco I, de la vecina provincia. La víctima pertenecía a AMMAR (Sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina) y la comunidad en nuestra provincia la despidió en redes sociales.

Sobre el siniestro vial fatal un vehículo, marca Peugeot, atropelló a Andrea López, de 57 años, que iba caminando por el costado de la calzada, provocándole graves heridas y su posterior deceso. El conductor de la camioneta, de 19 años, le habría manifestado a la policia que, no vio a la mujer, ya que fue encandilado por otro automóvil que circulaba por Ruta 5, según diario Nueva Rioja.

Noticias Relacionadas Manejaba ebria y cayó en su auto a un zanjón en Santa Lucía

Las compañeras de AMMAR despidieron a López refiriéndose a un importante logro personal que había celebrado con ellas: tenía su vivienda propia en La Rioja. "Qué triste noticia querida compañera. Amiga quedaste en cocinarme algo rico la última vez que hablamos y no llegué a ver tu casita en La Rioja que te tenía tan contenta. Hoy (por ayer) me desperté con esta triste noticia que ya no estás. Vuela alto y que sigas de gira donde sea que estés", destacaron.