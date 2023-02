"Se llevaron por delante la seguridad": la bronca de una familia por el robo en su casa en Rawson

miércoles, 15 de febrero de 2023 09:40

Bronca, amargura y la impotencia propia que se genera al saber que delincuentes "dieron vuelta tu casa". Una familia sufrió un escruche en su casa en Rawson, en una zona que ya fue blanco de hechos de inseguridad. Se llevaron lo que pudieron y afectaron el trabajo de una emprendedora en diseño gráfico y capacitadora, que se desempeña en forma independiente.

"Entraron 15 minutos a mi casa y nos generaron una carga enorme de miedo y bronca. Uno se levanta de esto, pero esta prueba es muy dura. Me queda el miedo de que vuelvan porque ya vieron todo lo que tenemos y lo que no se pudieron llevar. Ese es el temor ahora", contó Yanina Escobar a Diario La Provincia SJ. El hecho ocurrió en su vivienda ubicada en el barrio "San Guillermo", en inmediaciones de Calle 5 y Gral. Acha, en Rawson. Sobre las 21 de este martes, ladrones violentaron la reja de una pequeña ventana e ingresaron cuando la familia no estaba.

Yanina expresó que la zona viene siendo blanco de robos. Se registraron al menos 5 en el último tiempo y la modalidad es la misma; el conocido "escruche". "Aprovechan que las casas están solas porque todos somos trabajadores. No podemos estar como esclavos en nuestras casas. Esta es la segunda vez que me roban ya que poco después de mudarme y como no tenía alarma, me patearon la puerta y me llevaron nuestras cosas. Entran por la parte trasera y vulneran todo. Además, no tenemos luz al ingreso del barrio", señaló.

La damnificada hizo hincapié en que la vivienda contaba con todos los recursos posibles de seguridad. "Se llevaron por delante la seguridad que uno piensa da una reja, la alarma y quisieron violentar la puerta. Revolvieron todo en cuestión de minutos, tratando de llevar todo lo que más podían; buscaban dinero pero no encontraron nada", agregó.

De acuerdo a lo denunciado, los delincuentes se llevaron un monitor de la PC con la que Yanina hace sus trabajos de diseño gráfico, un equipo de videojuegos y un órgano Casio "que lo tengo desde mis 10 años y era un placer ver a mis hijos practicar, y que sé que lo van a vender por nada, pero el valor afectivo que tiene para mí, no tiene precio. Se llevaron un pedazo de mi infancia", sentenció.

Yanina remarca lo que dejó en su familia este hecho: "no es sólo que te roben, es la sensación que queda después... el ver que tus hijos no quieran ir al baño solos, que se asustan por cualquier ruido o si los perros ladran. Nos queda el miedo a hacer cualquier actividad, a salir a pasear, a disfrutar los últimos días de vacaciones. Me esfuerzo para trabajar en lo que me gusta, para ir a la facultad y para apoyar a mis 3 hijos. La laburo y le enseño a ellos el valor del esfuerzo y del trabajo digno. Siento rabia y bronca porque con lo que hicieron nos afectaron por largo rato".

Por el caso, se radicó la denuncia en la Comisaría 36º de El Medanito.