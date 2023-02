Casa del horror en Santa Lucía: pericias arrojaron que la carne hallada en una heladera era vacuna y de pollo

martes, 14 de febrero de 2023 11:18

Sigue el revuelo por el allanamiento a una casa del barrio Centro de Empleados de Comercio, en Santa Lucía, donde se rescataron perros y gatos que estaban en condiciones de hacinamiento y abandono. Además, en una heladera hallaron carne y restos que, en un primer momento, trascendieron que eran de las mascotas. Sin embargo, pericias arrojaron que el origen era vacuna y de pollo.

Así lo destacó el comisario inspector Marcelo Paredes, jefe de la Seccional 5º, en radio Sarmiento: "se retiró material de la heladera y las pericias arrojaron que era carne de vaca y de pollo; no había restos de perros o gatos". Y señaló que la mujer que abrió la casa para que ingresaran no dio detalles de por qué mantenía en ese estado a una docena de perros y cinco gatos. "Ella nos dejó entrar, permitió el acceso al lugar y el retiro de los animales. Cuando se le consultó por los gatos, no permitió llegar a ellos en una primera visita. Por eso, se los rescató en un segundo allanamiento (concretado este lunes por la tarde noche)".

Agregó además que "no hizo referencia a rituales ni prácticas. Sí, algunos vecinos hicieron ese comentario pero desde lo que encontramos, no se pudo comprobar nada de lo que se expresó. No se halló absolutamente nada que la comprometa en ese sentido. Es una persona mayor y por el caso, hay una causa en un Juzgado correccional y una ley que resguarda los derechos de los animales". Asimismo destacó que actuaron en base a la denuncia de proteccionistas.

Sobre el día después en la casa, marcó que quedó a cargo de un hermano de la mujer denunciada. Los animales están en una guardería, a resguardo y a cargo de proteccionistas con la asistencia de la Secretaría de Ambiente.